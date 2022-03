Hildebrandt revela que Castillo deseaba que tuviera una “presencia importante” en TV Perú

El periodista César Hildebrandt reveló este lunes que, momentos antes de entrevistar al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, el mandatario le expresó su interés para que tenga una “presencia importante” en el canal del Estado, TV Perú.

“Voy a contar algo que pensaba no contar, pero creo que es tiempo de hacerlo. Yo fui a visitar al presidente Castillo para una entrevista. En un momento dado, nos quedamos solos. El presidente Castillo me habló de su interés por que yo tuviera una presencia importante en canal 7 para ‘enfrentar la corrupción’”, dijo Hildebrandt en su podcast semanal.

El hombre de prensa indicó que “con extrema educación” le manifestó al jefe de Estado que “iba a pensarlo”.

“Pero la verdad es que me supo muy mal que el presidente se atreviera a decirme eso antes de la entrevista. Como si con eso se congraciara conmigo. Como si con eso pudiera suavizar mis preguntas o comprar mi benevolencia o mi complicidad. Yo supe que el presidente Pedro Castillo podría ser capaz de muchas cosas después de eso”, agregó.

Inmediatamente, Hildebrandt recordó que luego del encuentro con Castillo Terrones, un asistente de Palacio se le acercó para consultarle si su semanario contaba con publicidad estatal, a lo que el periodista contestó que “ni la tiene ni la quiere”.

“Ahora que cuento estas dos cosas, y uno estas cosas, se darán cuenta por qué tengo la opinión que tengo ahora sobre Pedro Castillo. ¿Conflictos de intereses? Sí pues ¿Inelegancia? Sí pues ¿Vulgaridad? Sí pues”, aseveró.

Hildebrandt a Castillo: “2/3 lo desaprueba no por su origen, sino por su gestión”

En otro punto de su programa, César Hildebrandt comentó la última encuesta de Ipsos Perú, que arroja que el 66% de la ciudadanía desaprueba la gestión de Pedro Castillo.

“2/3 del Perú no está con usted, lo desaprueba después de su gestión. No lo desaprueba a priori de modo prejuicioso. No porque usted sea profesor rural, chotano, malhablado. No, por su gestión”, dijo.

No obstante, el periodista señaló que “el problema” es que Castillo Terrones “puede refugiarse en la cifra de aprobación que tiene el Congreso”, lo que calificó como un “consuelo de tontos”.

“Tenemos una crisis no diría terminal, pero sí severísima: Congreso y Ejecutivo colapsados e implosionados en nivel de aprobación popular. Y esto no tiene remedio, sino esta guerra de baja intensidad entre ambos desprestigios”, añadió.