Bancada de JP tras admisión de moción de vacancia: “¡Basta de desestabilizar al país!”

La bancada de Juntos por el Perú se pronunció luego de que el Pleno del Congreso admitiera la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, a fin de que este acuda al Parlamento a dar explicaciones sobre los cuestionamientos hacia su gestión planteados en el documento de la medida impulsada por la bancada de Renovación Popular.

“Nuestra bancada votó en contra de admitir la moción de vacancia por incapacidad moral contra el Presidente. Las investigaciones deben continuar de manera imparcial y rigurosa. Nuestro deber es seguir trabajando a favor de las y los peruanos. ¡Basta de desestabilizar al país!” , publicaron en su cuenta de Twitter.

Este lunes 14 de marzo, la representación nacional aprobó con 76 votos a favor, 41 en contra y 1 abstenciones, la admisión de la moción de vacancia presidencial. Asimismo, se fijo como fecha el lunes 28 de marzo a las 3.00 p. m. para que el mandatario asista al Pleno.

PUEDES VER: Alva pide a Castillo que en su mensaje del martes 15 no hable sobre los puntos de la moción de vacancia

A su turno, Pedro Castillo lamentó la decisión de los legisladores, pues consideró que no estaban trabajando en favor de la gobernabilidad.

“ Me apena también que, paralelamente a eso (aprobación presentación), sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo porque acaban de aprobar con algo de 54 votos (sic) la moción de la vacancia, pero eso tenemos que decirle al país, que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo y eso lo diremos mañana en el Parlamento. A nosotros nadie nos distrae porque el que nada debe, nada teme”, dijo Castillo Terrones.

Tuit de la bancada de Juntos por el Perú. Foto captura

Bermejo consideró medida de vacancia como un “circo”

El legislador Guillermo Bermejo de Perú Democrático mostró su postura en contra de esta admisión, ya que señaló que los que dieron luz verde al tema están haciendo un “circo” y que no tienen los votos que se necesita para destituir al mandatario.

PUEDES VER: Revelan chats de WhatsApp de Luciana León que prueban favores y presiones a exfuncionarios

“No saben de política, pero deberían saber de matemáticas: no llegan a los votos necesarios para la vacancia. Hagan el circo que hagan, no les alcanza para dar su golpe parlamentario. Solo sirven para hacerle perder el tiempo al país y sus reales necesidades”, publicó en su cuenta de Twitter.