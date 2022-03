José Ragas: “Esta crisis no es solo política, es mucho más profunda, sistémica, de instituciones”

¿Pueden unas nuevas elecciones ayudar a “resetear” todo y ser una posible salida a la situación actual? El historiador peruano radicado en Chile, José Ragas, considera que no porque el fondo del asunto va mucho más allá de lo estrictamente político. Sostiene, en cambio, que la crisis es sistémica, institucional. No hay salidas fáciles, advierte.

El gobierno de Pedro Castillo tiene serias deficiencias y carga denuncias que lo relacionan con hechos de corrupción. En ese contexto se afirma que estamos frente al peor gobierno de la historia peruana contemporánea. ¿Considera que esto es verdad?

Es una forma poco adecuada de enfocar el problema, una manera efectista pero equivocada. Por dos razones. Una, este es un gobierno que con todas las críticas y observaciones que se tienen, lleva apenas siete meses, por lo que compararlo con 200 años es desproporcionado, para decirlo de manera elegante…

Diplomática.

Eso no le hace un favor a quienes quieren hacer un análisis más complejo y adecuado.

¿Es una exageración entonces?

Una exageración, pero hay otra razón. Con todas las observaciones que sí existen y que ha mencionado…

Los malos nombramientos, el debilitamiento del aparato estatal…

Exacto, pero al decir que es el peor gobierno lo que se hace es banalizar otro tipo de acciones que se han visto antes, que tienen que ver con represión, asesinatos extrajudiciales, desapariciones, esterilizaciones forzadas, incluso con malos manejos económicos que llevaron a la hiperinflación y pobreza que obligaron a salir del país a varios peruanos y peruanas. Uno puede tener críticas, y hay que cuestionar a los gobiernos e investigarlos, pero forzar una comparación como esta no es solo incorrecto, también banaliza acciones que afectaron la vida de personas en el pasado.

Analistas de diversas tendencias decían que más allá de los problemas que pudiera arrastrar, la presencia de Castillo en el poder le otorgaba representatividad a quienes nunca gozaron de ella. Uno siente que esto se agotó rápido. ¿Qué piensa de Castillo hoy? ¿Cambió su idea sobre él en estos meses?

En efecto, la llegada al poder de Castillo y de lo que representa es un quiebre en la política peruana. Es más, Perú Libre, con todas las críticas que se le puede hacer, implica la llegada de un partido regional, algo que no ocurría hace mucho, desde los cuarentas con el partido de Bustamante y Rivero. También supone la llegada de alguien de región, cosa que no pasaba porque los presidentes eran de Lima. Hay que añadir que es alguien de sindicato y maestro de escuela pública. Pero si bien la representación y el simbolismo son importantes, tienen un límite. Si no hay detrás acciones concretas, gobernabilidad, efectividad, eso se desvanece rápidamente. A Castillo se le agotó y no ha sabido mantener la dirección. Los vaivenes y giros han creado mucha inestabilidad y no sabemos cuál será la factura a mediano y largo plazo.

Entonces, la imagen que tenía de él cambió.

Sí, pudo haber hecho un mejor mandato. Aunque el dólar -que se ha convertido en el máximo indicador económico cuando hay otros- se ha estabilizado, ha arriesgado de manera innecesaria el proceso de vacunación. Las renuncias desincentivan a que la gente joven trabaje en el Estado porque saben que no hay estabilidad, no hay un trato adecuado y pueden ser reemplazados por alguien con carnet. Es verdad, esto no es solo de ahora, aunque se ha magnificado de manera evidente, más en una crisis sanitaria.

Y debilita más a un Estado ya de por sí débil.

Correcto.

La imagen de Castillo rindiendo homenaje a Salvador Allende ha vuelto a disparar acusaciones de que es un comunista. También hay que decir que, si al frente tenemos a un jefe de Estado con serios pasivos, la oposición -no toda- se caracteriza por desvaríos como estos, ¿cierto?

Sí, totalmente. Ahora, la relación de Allende con el Perú es interesante. Él fue a Lima y se hizo muy cercano con Velasco Alvarado. A mi entender, el gesto de Castillo es un poco forzado. Lo que trata de hacer es vincularse con una figura mayor. También Alan García intentó vincularse con Allende en el congreso socialista del 86. Lo que hizo Castillo es parte de estos rituales.

Claro. Lo interesante es la reacción que genera. Le dicen comunista a un gobierno que con las justas se sostiene.

Y que ha mantenido a Julio Velarde en el BCR, que ha sacado a la izquierda progresista del gabinete y que establece puentes con sectores conservadores.

¿Para usted Castillo es un hombre de izquierda? ¿O prefiere no definirlo ideológicamente?

El partido sí. Él es un misterio, honestamente. Al menos yo creo que no (es de izquierda). Es alguien entre práctico y que aprovecha el momento, no necesariamente con una ideología fuerte, a diferencia de Cerrón.

Tenemos el periodo más largo de sucesiones presidenciales de nuestra historia. ¿El adelanto de elecciones puede ser una salida a la crisis o incrementaría más la inestabilidad?

Yo no creo que el adelanto de elecciones sea una opción. Hay dos razones en particular. La primera, históricamente, como está organizado el país el Ejecutivo y el Legislativo se contraponen. Cuando ha habido una crisis en uno, en el otro ha habido una suerte de reserva ética, moral, política. Lo que estamos viendo ahora es que hay crisis en ambos. El discurso mayoritario es que, claro, se vaya Castillo, pero si uno ve las encuestas tampoco es que la aprobación del Congreso sea necesariamente buena.

Las encuestas dicen que, si bien por poco, el Congreso está más desprestigiado que Castillo. Y el presidente ya pone la valla bien bajita.

Completamente. El Congreso ha demostrado que puede superar la opinión negativa de Castillo. Y lo segundo, es que esta crisis no es solo política, es mucho más profunda.

¿Sistémica?

Sistémica, de instituciones. Por ejemplo, las universidades que eran los centros de pensamiento están tratando de mantener privilegios atacando a la Sunedu, la prensa también está en un momento complicado por las transformaciones a nivel digital, o la sociedad civil misma que debería ser un contrapeso viene deteriorándose desde los ochenta en adelante con el conflicto armado interno, con las medidas de liberalización. Es una crisis en la que, resetear con unas nuevas elecciones, no creo que traiga mucha diferencia. Es un discurso más de quienes quieren llegar al poder de una manera más o menos legítima…

Por el atajo.

Por el atajo, exactamente, pero que no resuelve la crisis. No depende de si se queda Castillo o se va, si se queda Alva o se va. Es algo más estructural. La pandemia ha acelerado una descomposición que ya se venía dando pese al crecimiento económico. Lo que pasó en Chile con el estallido social tranquilamente pudo haber pasado en Perú. Bueno, de alguna manera ocurrió en noviembre de 2020, aunque en una escala mucho más pequeña y focalizada.

¿Entonces cómo empezamos a salir de una crisis de esa naturaleza?

Es muy complicado y me gustaría tener una solución concreta. Los periodistas documentan las cosas más de coyuntura y los historiadores vemos una cosa más amplia, más hacia atrás.

Por eso, recurro a su mirada más amplia.

Como usted ha señalado, hemos tenido el periodo de sucesiones presidenciales más extenso de la historia republicana. El problema es que, también, hemos reducido la economía básicamente al precio del dólar cuando es mucho más que eso: es acceso a servicios, salario mínimo, estabilidad laboral. Esos factores que se ocultaron con las exportaciones nos explotaron en la cara con la epidemia. Si uno revisa los tuits de 2020 en los que la gente pedía…

Oxígeno.

Oxígeno, camas UCI. Ese es el momento en el que hemos tocado fondo. Y de ahí de alguna forma debimos haber aprendido cómo salir de una crisis, pero no. Estamos actuando como si no hubiera pasado nada. Eso me da más miedo: no hemos aprendido nada. Ni de lo bueno que ha pasado en estos últimos 20 años, ni de lo malo.

¿Diría por lo menos que los peruanos hemos aprendido a que la democracia es necesaria preservarla?

Totalmente, eso sí. Lo hemos aprendido a la mala. Es una base, el piso mínimo. Y algo que ha hecho Castillo, indirectamente, es ayudar a darnos cuenta de que se necesita a gente preparada en el Estado, que no se trata de distribuir cargos por el lugar de origen, el partido. Pasa en este gobierno, pasó antes. Es hasta lógico que los partidos pongan a sus afiliados en el Estado. Siempre nos quejamos de que los partidos no duran, es cierto, pero una forma de que duren…

Es que demuestren que sus cuadros están preparados para el gobierno.

Correcto, y eso no ha pasado. El problema es cuando pones a gente de tu partido y no está preparada. Ahí es cuando siento que no hemos aprovechado los últimos 20 años. Siendo un poco pesimista, y sin ser mezquino, si uno quisiera hacer un balance de estas dos o tres décadas recientes, no sé cuáles serían los logros. Haber recuperado la democracia, sería uno…

Un pesimista podría decir que lo que hemos tenido es una democracia electoral. Poco más.

Sí, formal. Y mire, ningún partido de los que ha ganado en los últimos 20 años ha vuelto a ganar o ha sobrevivido. Ni Perú Posible, ni el partido de Humala ni el de Kuczynski.

El APRA perdió su inscripción.

Exactamente. Y el PPC se ha reducido a su mínima expresión. Acción Popular ha pasado de un centro a la derecha casi extrema. Es muy complicado. Por eso necesitamos hacer un balance de estos años. Uno diría que necesitamos un proyecto nacional, pero no hay. Vivimos más el día a día. Es una forma muy peruana de llevar al país. No sabemos qué va a pasar el fin de semana. Es como llegar al viernes y respirar con alivio y dar gracias, pero sin planificar nada a seis meses, a un año. Eso es casi ya ciencia ficción.

¿Ser historiador hace que uno mire el futuro más pesimistamente?

No necesariamente. Hace que uno vea el pasado y analice el presente. Ninguna disciplina puede predecir lo que va a ocurrir, pero sí podemos dar unas pautas de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y, justamente, no tener un proyecto nacional que vaya más allá de los gobiernos, que vaya más allá de pasar la banda presidencial a la persona que ganó y que genere cierta estabilidad es lo que afecta no solo a nivel económico a la población, también a nivel psicológico.

¿Qué representa Boric para el proceso político chileno?

Hay mucho consenso alrededor de él. El voto en Chile es voluntario y ha conseguido la votación más alta en la historia del país. La gente se movilizó no solo contra el rival de extrema derecha, si no por lo que representa Boric. Es el presidente más joven de la historia de Chile, el más votado, es el primer jefe de Estado nacido después del golpe militar de Pinochet.

¿Hay algunas similitudes con Castillo?

Hay algunas. Ambos postularon por primera vez y ganaron. Los dos están vinculados con el ámbito educativo, porque Castillo es profesor rural y Boric viene de las movilizaciones estudiantiles. Y ambos vienen de regiones fuera de la capital: Boric de Punta Arenas-Magallanes y Castillo de Cajamarca. Pero hasta ahí…

Hasta ahí llegan las similitudes.

Boric tiene como aliado al Partido Comunista, que es uno mucho más dinámico y joven y con muchas mujeres. El propio Boric lo ha dicho: el suyo es un gobierno con orientación feminista. Es un perfil político más moderno. Hay mucha expectativa, sin embargo, no va a ser un gobierno fácil a pesar de que la derecha anda muy desarticulada. La derecha tecnocrática con Piñera ha sido derrotada completamente. Piñera se va con el 71% de desaprobación. La derecha extrema fue derrotada en las elecciones. Y, sin embargo, Boric tiene muchos retos. Uno de ellos, que la Constitución que se está escribiendo tenga un consenso importante porque hay un plebiscito de salida obligatorio y ya hay campañas por el rechazo.