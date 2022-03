Jorge Montoya: Para mí, Acción Popular y Alianza para el Progreso son aliados del Gobierno

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que existen algunas bancadas que han mostrado una inclinación hacia el Gobierno, entre las que estarían Acción Popular y Alianza Para el Progreso, lo cual podría “inclinar la balanza” hacia cualquier lado.

“Eso va a existir siempre. Tenemos los socios políticos del Gobierno que se han descubierto, está claro, y eso favorece el debate político”, comentó Montoya Manrique en diálogo con Canal N.

“Para mí, son aliados del Gobierno (Acción Popular y Alianza Para el Progreso) y tienen los votos suficientes para poder inclinar la balanza hacia donde quieren. Tienen poder en los votos fuertes”, añadió.

El legislador exhortó a sus colegas que firmaron la moción de vacancia presidencial impulsada por su bancada que mantengan la misma posición para lograr que el jefe de Estado acuda al hemiciclo para responder por los diversos cuestionamientos en su contra. Ello diferiría de la presentación por propia voluntad que ha pedido Castillo Terrones.

“Yo confío en que los colegas que han decidido firmar la moción de vacancia continúen firmes en su posición y se pueda tener al presidente en el Congreso el día jueves”, aseveró.

En otro momento, el parlamentario expresó que el pedido del mandatario buscaría lograr un consenso con algunos legisladores para así evitar que la vacancia siga el debido proceso. Sin embargo, a su juicio, Montoya declaró que considera poco probable que lo logre.

PUEDES VER: Denuncian que hermano de ministro Gavidia forma parte de empresa proveedora del Estado

“ Yo imagino que es una estrategia para enfriar la vacancia y tratar de convencer a algunos que no firmen, a algunos que se han comprometido a hacerlo, que no lo hagan (...) Considero que mis colegas que están pensando en votar a favor de la vacancia, lo van a hacer. No creo que vayan a cambiar de parecer por esto”, dijo.

Asimismo, el vocero de Renovación Popular manifestó que no estaría en contra de recibir al mandatario Pedro Castillo en el hemiciclo; sin embargo, precisó que su visita tendría que ser cuando el proceso de vacancia haya culminado para evitar interferencias.

“No nos imaginábamos que el presidente iba a tomar esta decisión. La vacancia tiene prioridad sobre cualquier otro proceso. Tenemos que terminar la vacancia para recibir al presidente ”, comentó.

PUEDES VER: Sobrinos de Pedro Castillo manejan autos de empresa que contrata con el Estado

Así, adelantó que durante la Junta de Portavoces de este lunes 14 planteará que se modifique la fecha propuesta por Castillo Terrones, ya que se ha planificado que un día antes se debata la admisión a debate de la moción de vacancia impulsada por su bancada.