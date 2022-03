Chávez: Si me encuentran una foto con Karelim López, renuncio y me declaro culpable

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, reiteró que no conoce a la empresaria e investigada Karelim López Arredondo. En ese sentido, señaló que si se hallara alguna instantánea que revelara un encuentro entre ellos, renunciaría a su cargo inmediatamente y se declararía culpable.

Ambos personajes están actualmente involucrados en la investigación fiscal sobre la licitación de 74 millones de dólares adjudicada a Heaven Petroleum Operators, de Samir Abudayeh.

“No la conozco. A mí me invitan a una reunión a Palacio un desafortunado 18 de octubre, me invita el presidente, no me tiene por qué dar explicación (...) Yo quiero que me encuentren una foto con la señora López, yo renuncio y me declaro culpable ”, dijo Chávez Arévalo a Correo.

El funcionario de Petroperú manifestó que cuenta con el respaldo del mandatario y de los ministros de Estado Oscar Graham (Economía) y Carlos Palacios Pérez (Energía y Minas) para continuar ejerciendo el cargo que ostenta en la empresa estatal.

“ El presidente y los ministros no me han sacado, sigo gozando de la confianza , tengo que interpretarlo así. Yo puse varias veces mi cargo a disposición verbalmente ante el directorio, me han ratificado la confianza”, expresó.

Asimismo, reiteró que no tiene intenciones de quedarse al mando del directorio de Petroperú. “Yo he dicho que si soy incómodo para la gobernabilidad de este país me voy, no tengo ningún interés de quedarme, lo dije frente al directorio, le pueden preguntar el presidente del directorio”, añadió.

En otro momento, Chávez Arévalo se refirió a la entrevista que le hizo Fermín Silva previo a su designación como gerente general de la empresa del Estado.