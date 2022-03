“El colaborador de WhatsApp”: fiscal le dice no a Gianfranco Paredes, de caso Cuellos Blancos

Gianfranco Paredes Sánchez, el exasistente judicial del detenido expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo, no habría dado una declaración adecuada al procedimiento, auténtica, oportuna y veraz, al pretender acogerse a la colaboración eficaz, ante el Equipo Especial de fiscales del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

De acuerdo con diversas fuentes del Ministerio Público, por ese motivo, a fines de febrero, la fiscal Magaly Quiroz Caballero decidió rechazar un segundo intento de Paredes de convertirse en colaborador eficaz. Se considera que su relató más bien buscaría perturbar las investigaciones, encubrir a probables implicados y generar una opinión negativa sobre los fiscales.

El de 22 de enero del 2022, Paredes Sánchez presentó un escritó a la fiscal Quiroz Caballero en la que se presentó como “el colaborador de WhastApp” y entregó el relato de 30 hechos que consideraba delitos no conocidos hasta ahora de la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que pedía se consideren a su colaboración eficaz.

De acuerdo con el procedimiento de colaboración eficaz, la fiscalía procedió a su evaluación para definir su oportunidad, eficacia, autenticidad y seriedad. Sin embargo, lo que se encontró es que se trata eventos que ya se conocen por los audios de las interceptaciones telefónicas.

En otros casos, se trata de “chismes” sin relevancia penal, presuntos hechos que no hay forma de verificar o de datos que el mismo aspirante a colaborador entregó con anterioridad, pero con fechas y lugares distintos.

La fiscalía aún continúan en etapa de corroboración otros 70 presuntos hechos delictivos que Gianfranco Paredes delató a la fiscalía, en su primer pedido para convertirse en colaborador eficaz, ante la exfiscal Rocío Sánchez. Ese primer pedido de colaboración eficaz lo presentó el 01 de agosto del 2018.

El colaborador del WhatsApp

De acuerdo con las fuentes y los documentos a los que tuvo acceso La República, un hecho que llama la atención en este intento de colaboración eficaz, es que Gianfranco Paredes le informó a la fiscal Quiróz que luego de ser interrogado, en julio del 2018, la anterior fiscal del caso le asignó un grupo de WhatsApp con nombre clave.

A ese grupo del aplicativo telefónico, el aspirante a colaborador le “entregó” un relató de 70 hechos que habrían generado igual número de carpetas de corroboración con la finalidad de que se investiguen. Paredes, dice, escribia en su oficina o en su casa y enviaba el archivo de texto, como adjunto en un mensaje de telefono, que en la fiscalía descargaban, imprimia y agregaban al expediente con un acta de transcripción.

Por eso, siguiendo ese peculiar procedimiento, volvió a presentar por escrito una relación de 30 hechos que considera nuevos para que se agreguen a su colaboración eficaz. Es este segundo grupo de hechos que la fiscalía considera que no son oportunos, ni fiables, ni verificables.

Lo normal es que un investigado que se quiere acoger a la colaboración eficaz, solicite que se amplie su testimonio y en ese acto recién relatar lo que conoce y desea someter a colaboración eficaz.

Además, un aspirante a colaborador está obligado a revelar a la fiscalía dese el primer momento todos los hechos criminales en los que tiene participación o de los que tiene conocimiento, como una muestra de un auténtico arrepentimiento y disposición de colaborar con la justicia.

Una declaración por capítulos es inoportuna.

Oportunidad y veracidad

Un segundo aspecto, en un procedimiento de colaboración eficaz, es que los hechos se relaten en un interrogatorio presencial y formal, que permita al fiscal preguntar, repreguntar y pedir aclaraciones/presiciones que posibilte conocer todos los detalles de un evento.

Entregar un relato escrito en papel o en mensajes de WhatsApp no cumple con los procedimientos de la colaboración eficaz. ¿Es el aspirante a colaborador eficaz el que está escribiendo los mensajes que envia a un número telefónico? ¿Puede un tercero escribir la historia que el aspirante envía en un documento impreso o en un mensaje de WhastApp?

De allí la necesidad de una declaración presencial, que permite a la fiscalía: Calificar si existe una real predisposición del colaborador a entregar la información que posee de manera inmediata, que no haya sido proporcionada con anterioridad, que pueda ser corroborada, es decir ofrecer la posibilidad de obtener los elementos que la acredita y que sea oportuna.

Por oportuna, se entiende que la información debe ser nueva y entregarse en un momento en que permita a la fiscalía evitar que el delito se siga cometiendo o detener a los criminales. Los “nuevos hechos” que Gianfranco Paredes no incluyen a ningún personaje nuevo o algun evento que no aparece en los audios.

En el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” la prueba central son los audios de las interceptaciones telefónicas. Los aspirantes no pueden presentar hechos que se conocen con los mismos audios, sino tendrían que ser eventos que no aparecen en los registros telefónicos.

Los nuevos hechos

A continuación presentamos algunos de los supuestos hechos nuevos presentados por Gianfranco Paredes y las motivaciones de la fiscalía para rechazarlos por imprecisos, falta de oportunidad o ser ya conocidos con anterioridad:

1. “Pedido fraudulento y corrupto de Walter Ríos a un grupo de jueces supernumerarios de regalos para el expresidente del CNM, Orlando Velasquez Benítes por su onomástico en la ciudad de Trujillo, que nunca llegó a entregar”.

Parte de este hecho ya es conocido por los audios y de otro lado, al no producirse el regalo, el delito no se consumó y ya no tendría relevancia penal.

2. Reunión de apoyo para temas judiciales en el stud de propiedad del empresario Samir Abudayeh con el presidente de la Corte, Walter Ríos.

El mismo aspirante a colaborador declaró este evento como testigo ante otra fiscalía, por lo cual ya no sirve para una colaboración. La fiscalía lo conoce por otros medios. Además, es un tema que está en investigación por el registro de las comunicaciones. y los audios no coinciden con lo que cuenta Paredes.

3. Apoyo a la contratación de un sobrino del exjuez supremo Angel Romero como apoyo en la oficina de la presidencia de la Corte Superior del Callao.

Es un hecho conocido con anterioridad. El 22 de diciembre del 2021 la fiscalía inicio de una investigación preparatoria sobre este hecho.

4. Vinculación del exjuez supernumerario Fernando Salinas Valverde “Oyuni” con el exconsejero Ivan Noguera y una medida cautelar fuera de proceso a favor del arquitecto Fredy Hernández.

Otro testigo declaró sobre este mismo evento el 26 de abril del 2019. El juez Salinas afronta cinco investigaciones por diversos delitos, que incluyen los eventos mencionados por Paredes Sánchez.

5. Favorecimiento al empresario Raul Saba de Rivero, canastas navideñas de la empresa Texfina y favorecimiento en procesos laborales por parte de la abogada Katherine “Mimi” Torres Campos.

El mismo colaborador ya lo contó antes, el 17 de septiembre del 2018. Saba de Rivero admitió su responsabilidad, se acogió a terminación anticipada y ya fue sentenciado.

6. Ayuda para el reconocimiento del pago de 16 remuneración a favor de Walter Ríos y otros jueces del Callao.

Otro hecho que el mismo colaborador reportó a la fiscalía en agosto del 2018. Este caso está en investigación, desde el 2018, en la Primera Fiscalía Suprema Penal.

7. Abusos y humillaciones de Walter Ríos a personal de la Corte del Callao y relaciones sentimentales.

Los hechos no tienen gravedad, ni relevancia penal para una colaboración eficaz.

8. Cobro de 1,500 dólares a toda persona que quisiera reunirse con Walter Ríos, para arreglar sus procesos en la Corte del Callao, con el objetivo de reunir un fondo para la compra de una casa de playa.

El aspirante a colaborador no ofrece un solo nombre de algún empresario que haya realizado ese pagó, ni si la casa de playa se llegó a comprar.

9. Diversos apoyos de Walter Ríos a arregló de procesos judiciales, incautación de dinero, un desalojo, preparación de una parrilla en la casa de Salvador Ricci, demanda de detracción en venta de arroz pilado y pago de órdenes de servicio.

El colaborador es genérico, no ofrece datos que permitan su corroboración. En otros aspectos su actual relató difiere de los que entregó a la fiscalía con anterioridad. Salvador Ricci ya afronta una investigación por el mismo hecho.

10. Vínculos de Walter Ríos con el exgobernador regional del Callao, el exalcalde Juan Sotomayor y gerentes municipales.

El colaborador habla de reuniones sin especificar la existencia de acuerdos ilícitos. Hay cuatro investigaciones en trámite a raíz de los audios de los vínculos ilícitos de Walter Ríos con las exautoridades del Callao.

11. Pagos para la celebración de cumpleaños de la hija de Walter Ríos y uso de bienes de la Corte para arreglos en su caso.

Son hechos conocidos por los audios antes incluso de la primer declaración de Paredes Sánchez, que ya están en investigación.

La información aportada por el aspirante a colaborador eficaz no cumple con las exigencias del procedimiento de colaboración eficaz, “pues el solo hecho de ofrecer estas nuevas narraciones, o en todo caso, ampliar las que ya habían hecho llegar a este despacho (el 2018) evidencia que no se cumple con la oportunidad y predispoción de entregar información de manera oportuna y útil”, concluyó la fiscalía.