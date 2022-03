Agustín Luque, gobernador de Puno, presentó nuevo pedido de cese de prisión preventiva

El gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, el 17 de febrero, desistió de su pretensión de prisión preventiva de nueve meses por corrupción y 21 días después, el 10 de marzo, presentó el mismo recurso con el propósito de tratar de recuperar su libertad.

Luque volvió a apelar a los mismos argumentos de la primera audiencia, los cuales ya fueron materia de debate en primera y segunda instancia.

Luque está procesado por colusión agravada porque, según la Fiscalía Anticorrupción, premeditadamente, desestimó a la Procuraduría del Gobierno Regional de Puno y delegó funciones al asesor jurídico regional, Jhon Wilfredo Martínez Molina, para que, vía conciliación, no se le cobre penalidades al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón por la suma de S/ 504.727.

Herly Cornejo Villanueva, pidió la cesación basado en tres argumentos. La primera es que la firma del empresario chino Chen Junkun Con, que aparece en el acta de conciliación del 20 de octubre de 2021, sería falsificada, según una pericia de parte.

Sin embargo, en primera y segunda instancia se acreditó que el empresario nunca asistió a firmar el acta, pero el asesor Jhon Wilfredo Martínez Molina la suscribió como si hubiesen estado las dos partes. La colusión quedó acreditada.

¿Cómo es que apareció la firma del empresario en el acta de conciliación? Según los representantes de la conciliadora, fue el asesor del chino Luis Andrade, quien se llevó el documento y la trajo firmada. Se aceptó ello porque, previa a la conciliación, las partes tenían acuerdos para que no se cobren penalidades. Según la Fiscalía Anticorrupción, Luque solo está autocomplicando su situación jurídica.

Otro argumento es que Luque sí podía hacer a un lado a la Procuraduría y delegar a otra persona el proceso de conciliación . En dos instancias y por opinión técnica del Ministerio de Justicia, se determinó que la Constitución reconoce a las procuradurías competencias para conciliar.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la actitud de Luque fue dolosa porque la Directiva 003-2021 establecía que en procesos de contratación era tarea de la Procuraduría representar al Estado. La autoridad regional dejó sin efecto dicha disposición entonces vigente y delegó funciones a Jhon Wilfredo.

PUEDES VER: Empresas chinas mencionadas por Karelim López con problemas en el sur

Herly Cornejo planteó además que no habría perjuicio económico. Para ello, presentó la pericia de parte del contador Luis Celio Muñuico Incacutipa. Este actuó a solicitud de Agustín Luque y concluyó que no hay perjuicio económico. Sin embargo, en primera y segunda instancia, con relación al pedido de prisión preventiva, se determinó que sí hubo perjuicio porque no se cobró las penalidades en desmedro del Estado.

El abogado penalista Raúl Anchapuri consideró que los nuevos elementos de convicción no están basados en pericias de parte. “Bajo esa lógica, Elmer Cáceres Llica, que dice que los audios en su contra, según él, son pruebas prohibidas, debería estar libre. Se está queriendo torcer la justicia”, advirtió.

La Fiscalía y la Procuraduría informaron a La República que solicitarán que el pedido sea declarado infundado.