Cairo: Congreso no puede interrogar al presidente el martes, tampoco si admiten al voto la vacancia

El abogado constitucionalista Omar Cairo se refirió a la solicitud del presidente de la República, Pedro Castillo, ante el Congreso para presentarse este martes 15 de marzo en el pleno a fin de emitir un mensaje. Ante ello, Cairo enfatizó que no se trata de una estrategia del mandatario para evitar responder preguntas, como se ha sugerido incluso en un comunicado emitido por la bancada de Avanza País, y aseguró que el jefe de Estado no está obligado a responder cuestión alguna.

“He visto en algunos medios que están confundiendo bastante las cosas, porque se ha dicho que el hecho de que Castillo haya solicitado presentarse el martes sería una estrategia para, de alguna manera, evitar que se le hagan preguntas. Pero eso es un error. Castillo va a ir el martes al Congreso a dar un mensaje y luego se retira, algo así como un mensaje a la nación. No se le puede hacer preguntas ni él está obligado a responder”, dijo en diálogo con La República.

Asimismo, mencionó que, incluso si es citado por el Congreso antes de votar por una eventual vacancia, no tendría por qué responder ninguna pregunta, sino únicamente dar su descargo sobre si se considera o no un incapaz moral.

“Por otro lado, en caso el lunes se admita la moción de vacancia contra Castillo, el presidente tendrá que presentarse ante el Pleno del Congreso para dar su descargo. Pero en ese caso tampoco se le puede hacer preguntas. Es decir, puede ir el mismo presidente o su abogado en representación y dirá que no se considera un incapaz moral por tales razones. Nada más. Luego de eso se va”, aseveró.

Cairo no solo mencionó que no existe obligatoriedad de responder por parte del presidente Castillo, sino que tampoco el Congreso tiene la facultad de realizarle preguntas.

“ El Congreso no está facultado para hacerle preguntas al presidente. Solo se les puede hacer preguntas a los ministros a través de una interpelación. No es como lo que pasó con Aníbal Torres. Eso no funciona. Incluso si se admite la moción de vacancia y algún congresista comete la impertinencia de hacerle preguntas al presidente y Castillo comete también la impertinencia de responder, si se llegan a los 87 votos y se decide vacar al presidente, él puede alegar que se le ha hecho una emboscada y el Tribunal Constitucional podría anular la vacancia”, puntualizó.

El constitucionalista comentó que en caso de que alguno de los congresistas se tome la atribución de realizarle preguntas al mandatario y este decida responder, podría argumentar posteriormente que se trató de una emboscada o un golpe de Estado si consiguen vacarlo, ya que no se le habría entregado un pliego interpelatorio, como es el caso de los ministros.

”Si se decide en circunstancias así, quedaría deslegitimada la vacancia y se podría argumentar que se trata de un golpe de Estado. Pero eso no puede ser. Si el presidente responde, eso se convertiría en una verdulería. Además, sí podría considerarse como una emboscada porque estaría respondiendo de la nada. Ni siquiera con los ministros, a quienes sí se le pueden plantear preguntas, procede de ese modo. A ellos tienen que facilitarle un pliego interpelatorio antes de presentarse ante el Congreso”, agregó.

Finalmente, explicó que el presidente únicamente puede responder en el caso de que una comisión investigadora lo llame a declarar como parte de las pesquisas ante un presunto delito.