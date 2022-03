Aníbal Torres: “No hay ‘gabinete en la sombra’, las decisiones se toman en Consejo de Ministros”

El primer ministro, Aníbal Torres, aseveró que no existe un ‘gabinete en la sombra’, es decir, un grupo de asesores cercanos al presidente Pedro Castillo que tendría más poder del que suponen sus cargos, y que todas las decisiones de Estado se toman en las sesiones del Consejo de Ministros.

En entrevista con TV Perú, Torres Vásquez indicó que es “absolutamente falso” que exista dicho grupo, pero mostró la disposición del Gobierno para que la Fiscalía de Crimen Organizado prosiga con las investigaciones preliminares contra ocho funcionarios de Palacio de Gobierno.

“No hay tal ‘gabinete en la sombra’, todas las decisiones se toman en el Consejo de Ministros. Y el presidente, cuando tiene que tratar algún asunto particular de algún sector, llama al ministro correspondiente. Eso es lo que sucede. Yo no despacho con ellos. Ahora los estoy conociendo un poco más porque antes iba a hablar con el presidente y los veía ahí, pero no es que tomen alguna decisión sobre una cuestión de Estado”, declaró.

En esa misma línea, el titular de la PCM señaló que “se ha tratado de buscarle al Ejecutivo todos los males habidos y por haber” y lamentó que “hechos que son materia de investigación (corroboración)” se difundan en los medios de comunicación.

“En los medios ya son condenados con anticipación, me parece que (eso) no está bien”, advirtió el primer ministro.

El jefe de gabinete puso como ejemplo la declaración fiscal sin corroborar de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, “cuyo contenido ya lo conocemos”.

En su testimonio, López Arredondo acusa al presidente Pedro Castillo de liderar una presunta organización criminal que opera desde Palacio de Gobierno y algunos ministerios.

“¿Conocemos el contenido de la colaboración eficaz de Odebrecht? ¿En Lava Jato? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué esos procesos están demorando demasiado?”, cuestionó el presidente del Consejo de Ministros.