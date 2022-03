RMP: “En el Congreso no pasó nada y nada va a pasar”

La Fiscalía abrió investigación contra el presunto “gabinete en las sombras” del presidente de la República, Pedro Castillo. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada dispuso esta medida contra Biberto Castillo, Beder Camacho, Jaime Idrogo, Wilson Pretel, Franco Pomalaya.

Rosa María Palacios recordó que esto se ha basado en los testimonios de la ex primera ministra Mirtha Vásquez, el exministro del Interior Avelino Guillén y el ex secretario general de Presidencia Carlos Jaico, quienes revelaron que habría una usurpación de funciones.

“La mayoría de ellos tiene una contratación legal, pero el problema es que se atribuyen funciones que no les corresponden por ley y sustituyen, usurpan la función de ministros de Estado”, explicó.

Ante la noticia, Canal N logró entrevistar Beder Camacho, quien durante sus declaraciones tuvo un pequeño lapsus y aseguró que tiene su conciencia “cochina”.

“Lo conocen mis amistades, mis familiares. “Yo tengo mi conciencia cochi..., limpia, disculpe”, dijo Camacho a las afueras de Palacio de Gobierno.

Asimismo, la Fiscalía ha abierto una investigación contra Zamir Villaverde y Fray Vásquez, sobrino de Castillo Terrones, por el presunto delito de lavado de activos cometido en el caso de Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial.

RMP recalcó que ambos procesos serán largos. Agregó que ninguno puede comprometer al dignatario; ya que este solo puede ser acusado durante su mandato por los cuatro delitos que se señalan en el artículo 117 de la Constitución.

En el Congreso no pasa nada

El pasado 9 de marzo, el gabinete de Aníbal Torres consiguió la investidura por parte del Congreso con 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. Posteriormente, según los analistas, los parlamentarios censurarían a cada ministro cuestionado, empezando por Hernán Condori, titular de la cartera de Salud.

Palacios precisó que el Legislativo ya tenía lista la moción de censura contra Condori. Sin embargo, al no tener los 66 votos para lograrlo, decidieron retroceder y alegar que este proceso no podía realizarse si antes el ministro no era interpelado.

La abogada explicó que es habitual que el Congreso primero interpele y luego censure a un ministro. No obstante, no es un requisito.

“En el Congreso no pasó nada y nada va a pasar. Interpelación mata censura. La moción la retiró Fuerza Popular, la tuvieron que retirar y sustituyeron esa moción por las mociones de interpelación que se aprobaron para el próximo 16 de marzo (...) Todos se quedan e incluyendo a los ministros. El Congreso y el Ejecutivo son tal para cual”, detalló.