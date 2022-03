Condori sobre eventual censura: “Pido a Dios que ilumine a cada congresista y toque su corazón”

El ministro de Salud, Hernán Condori, se refirió a una posible censura en su contra por presuntas irregularidades en su gestión señaladas por diversos parlamentarios, luego de que el Pleno del Congreso decidiera aprobar primero dos mociones de interpelación en su contra para el próximo miércoles 16.

Es así que, durante una entrevista publicada en el semanario Hildebrandt en sus trece, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) usó una cita bíblica para responder si tendría alguna chance de salvarse de la censura. “Romanos 8:31: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, dijo.

Seguidamente, añadió: “Yo confío en Dios. De verdad. Y yo le pido a Dios desde acá que pueda iluminar a cada uno de los congresistas, tocar su corazón, tocar su cerebro, y que me permita que mi lengua no se trabe en ese momento. (…) Yo quiero escribir una historia. (…) Ellos han sido elegidos por el pueblo, esto no es un botín”.

En otro momento, Hernán Condori descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, le haya pedido su renuncia del cargo. En ese sentido, mencionó que el Parlamento Nacional “haría mal” en censurarlo antes de que pueda defenderse en el Hemiciclo.

Por otro lado, Condori habló de su relación con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y negó que haya hablado con este último en las últimas horas.

“Yo soy Hernán Condori Machado, tengo neuronas, no soy titiritero de nadie . Tengo neuronas y el doctor Vladimir Cerrón me conoce. Soy un rebelde con causa. ¡Eso soy! (…) Yo le he dicho: ‘Yo soy de izquierda pero soy muy derecho, doctor. A mí con tonterías, ¡jamás!’ (…). Pero hay una cosa, aunque que no converse con él, yo lo respeto porque es un gran profesional”, aseveró el funcionario.

PUEDES VER: Esposa de ministro Hernán Condori tiene un amplio patrimonio inmobiliario

Cabe mencionar que la bancada de Fuerza Popular retiró sus firmas de la moción de censura contra Hernán Condori. Es así que a pocos minutos de iniciar la sustentación en el Pleno el último jueves, se decidió retirar la moción.

El legislador y vocero del grupo parlamentario fujimorista, Hernando Guerra García, pidió la palabra y manifestó que, debido a la reciente aprobación de interpelación contra el titular del Minsa, su bancada había acordado retirar sus firmas para que Condori tenga la oportunidad de tener una correcta defensa.