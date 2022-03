Condori afirma que dio agua arracimada a su padre enfermo: “Ojalá le haga bien. ¡Una esperanza!”

Lamento. El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, reiteró que “nunca ha recetado, ni vendido ni dado” a ningún paciente “agua arracimada” cuando atendía en sus consultorios en provincia.

No obstante, durante una entrevista publicada este viernes en el semanario Hildebrandt en sus trece, Condori confesó que “metió la pata” al promocionar en sus redes sociales el consumo de esta agua y mencionó que lo hizo por una recomendación que le dieron para sanar a su padre enfermo.

“ Metí la pata . Pero le voy a explicar un poquito. (…) (A mi padre) Lo han operado hace cuatro meses. Sí, pueden darse alternativas en el hospital, en el seguro, pero sabemos cómo termina. La quimioterapia y todas esas cosas sabemos cómo terminan (…) Por ahí alguien apareció y me dijo: ‘ Doctor, mi padre tiene cáncer, pero le he dado esto (agua arracimada) y se ve mejor’ ”, manifestó en el semanario.

Seguidamente, el ministro de Salud afirmó que le dio el agua arracimada a su padre. “ Yo agarré y le he dado a mi padre (agua arracimada) . ¡Pero yo nunca he vendido a ningún paciente!¡Nunca he recetado, ni he dado! Quiero que quede bien claro. Ojalá que le haga bien. ¡Una esperanza! Quiero que me entiendan ”.

Al ser consultado del motivo de promocionar el agua arracimada sin tener un sustento científico, Hernán Condori mencionó que encontró información cuando “se puso a entrar a internet”.

“Ahora acá voy a dar la fuente. Tiene 47 bibliografías ¿Entonces? Yo les pregunto a alguno de mis colegas médicos: ¿Han leído esto o me lanzan porque Élmer Huerta, el colega, está en Estados Unidos lanzando (declaraciones en mi contra) todos los días? Yo le quisiera retar a él y nos vamos a un pueblo joven, a ver quién atiende como médico”, expresó.

En otro momento, Condori resaltó que “nunca ha cobrado ni un sol” por los videos publicados en sus redes donde promociona, además de otros insumos, el “agua arracimada”.