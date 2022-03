Oficialismo y oposición dan un zarpazo contra las reglas electorales

Con 82 votos a favor y 29 en contra, el Pleno del Congreso aprobó ayer un texto sustitutorio elaborado por la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, que flexibiliza las reglas electorales para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.

El proyecto recibió los votos a favor de Fuerza Popular (24), Perú Libre (16), Acción Popular (12), Alianza para el Progreso (10), Avanza País (10), Renovación Popular (9) y Podemos Perú (1). Para esta oportunidad, el oficialismo y la oposición jugaron en pared.

Disposiciones contrarreformistas

El dictamen permite, en primer lugar, que los partidos que no lograron inscribir sus padrones de afiliados puedan tener una segunda oportunidad.

El 5 de enero había vencido el plazo para ello. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había pedido a las organizaciones entregar sus padrones en un solo bloque y no por partes. APP y Renovación Popular habían incumplido esa disposición. Entonces apelaron, pero el JNE no les dio la razón.

El texto aprobado ayer estipula que el JNE debe disponer de un plazo perentorio para concretar dicha inscripción de padrones. La norma permitirá a las organizaciones enviar de nuevo la documentación de sus afiliados.

“Lo que han hecho es flexibilizar esto para que puedan entrar más personas y puedan negociar candidaturas a alcaldes”, lamentó el exvocero del JNE Jorge Jáuregui. La ley, agrega el abogado electoral, va en contra de los veredictos del Jurado.

Ahí comienza la disyuntiva: ¿el JNE hará caso a una norma congresal o a sus propios fallos? “Lo que ya está decidido es cosa juzgada”, reitera Jáuregui.

El otro problema, incluido a último momento en el texto sustitutorio, es una segunda disposición complementaria que suspende las causales de cancelación de inscripción de partidos políticos este 2022.

El dictamen de Juárez suspende el inciso f) del artículo 13 y el c) del artículo 13-A de la Ley de Organizaciones Políticas. El primero señala que una causal de cancelación es cuando un partido, durante las Elecciones Regionales y Municipales, no participa en, por lo menos, tres quintos de las regiones, en la mitad de las provincias y en un tercio de los distritos del país.

El segundo subcapítulo de la LOP señala que, en caso de los movimientos regionales, es causal de pérdida de inscripción no participar en la elección municipal de, por lo menos, dos tercios de las provincias y dos tercios de la circunscripción regional donde participa la organización.

Con estos requisitos fuera este año, los partidos y movimientos regionales tendrán un escenario más idóneo para no participar en las regiones, provincias o distritos que no les convenga y no correrán el riesgo de perder su inscripción.

“Si no cumplen, deberían perderla. Todo lo que se estaba avanzando con la reforma política se está desmontando. Están relajando las reglas. Esto empeora lo que ya tenemos”, protestó el abogado electoral Jorge Jáuregui.

Maniobras en el hemiciclo

Durante el debate en el pleno, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, solicitó un cuarto intermedio para hacer ajustes al dictamen. Minutos previos había recibido observaciones de los congresistas de Renovación Popular y Acción Popular.

La excusa de Juárez para defender esta norma es que esta fomenta la participación política. “Hemos elaborado un texto sustitutorio consensuado que tiene por finalidad asegurar una mejora en la redacción de la ley 31357 de forma tal que se promueve la participación democrática de todas las organizaciones en este proceso que se viene”, argumentó.

Lo que no queda claro es por qué de un momento a otro modificó las causales de cancelación de inscripción de partidos.

Juárez contó con el apoyo del oficialismo. La mayoría de Perú Libre, el partido del Gobierno, se sumó al fujimorismo y sus aliados para darle luz verde al texto sustitutorio en el pleno.

Mal precedente

Lo peligroso, según el abogado José Naupari, es que el Congreso está intentando cambiar las reglas electorales cuando el proceso ya fue convocado. “Eso es sumamente riesgoso porque se estaría aplicando una norma de manera retroactiva”, reiteró Naupari.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, también alertó el riesgo. “Esta puerta que quiere abrir el Congreso es muy peligrosa, al generar un precedente que permitiría sacar leyes que interpreten leyes electorales, después de cerrado el plazo para modificar dichas normas, cambiando las reglas de juego”, sostuvo.

El excongresista de Acción Popular Yonhy Lescano recalcó que esto debilita la democracia. Sin embargo, el partido de la lampa fue uno de los que apoyaron esta contrarreforma.

Somos Perú, en un comunicado, demandó al JNE respetar el cronograma electoral.

El futuro de dicho proyecto queda en manos del presidente Pedro Castillo, quien debe decidir en 15 días hábiles, a más tardar, si observa esta ley, se lava las manos o es cómplice de la contrarreforma electoral.

El proyecto aprobado

Esta imagen contiene el inciso f) del artículo 13 y el c) del artículo 13-A sobre causales de cancelación de inscripción. Ambos fueron suspendidos con el texto sustitutorio de Patricia Juárez.

Otro cambio a las reglas electorales

“Para la adecuada aplicación de las disposiciones de la ley, se suspende la aplicación de las normas legales y de inferior jerarquía que se opongan a lo dispuesto a la presente norma”, dice la tercera disposición de esta contrarreforma.

El abogado José Naupari explica que esta disposición es para que aún puedan modificar leyes electorales mientras el proceso electoral esté en curso, así haya normas anteriores que lo rechacen.