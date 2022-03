Movimientos regionales de Arequipa esperan poder inscribirse al padrón de afiliados

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 1271, que interpreta el artículo 4 de la Ley 31357, que precisa las reglas para las elecciones regionales y municipales de este año. Con esto, las agrupaciones políticas esperan que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inscriba los padrones de afiliados que fueron rechazados. Los representantes de los movimientos regionales afectados en Arequipa señalan que la norma “salvaguarda el derecho de elegir y ser elegido”.

Ahora está en manos del presidente Pedro Castillo, quien puede darle el visto bueno y publicarla, u observarla. En todo caso, el tiempo apremia, ya que el 24 de marzo es el último día para anunciar el padrón final de afiliados a las organizaciones políticas que participarán en el proceso electoral de este año.

El asesor legal del movimiento regional Yo Amo Arequipa, José Suárez Llerena, indica que si la ley no se publica antes de ese día no tendría ningún efecto pues el cronograma no puede ser ampliado. “Es cierto, dependemos de que el presidente la apruebe o también de que el JNE no interponga una acción de inconstitucionalidad. Esperamos que los miembros del JNE prioricen el derecho de participación política antes que la seguridad jurídica”, indicó.

De igual forma opinó el líder del movimiento Arequipa Avancemos, Benigno Cornejo Valencia, saludó la norma. “Es un salvavidas que nos envía. Porque las reglas que puso el JNE eran difíciles de cumplir. Siempre hay nuevos afiliados que buscan inscribirse. En nuestro caso, teníamos cuatro precandidatos en el padrón rechazado”, contó.