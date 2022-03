Congreso pretende amedrentar al Jurado Nacional de Elecciones, según Jorge Sumari

Recientemente el Congreso aprobó el proyecto de ley que permitiría que partidos y movimientos políticos puedan registrar tardíamente sus padrones de afiliados para participar de las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Desde Arequipa, en conversación con La República, el abogado especialista, Jorge Sumari, señaló que la norma no tiene carácter retroactivo y no aplicaría para el actual proceso de elecciones.

Si bien, según su lectura, no afectaría este proceso electoral, Sumari calificó este hecho cómo un crimen jurídico con el cual el Parlamento pretende amedrentar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) .

“El Congreso ha hecho una alianza de conveniencia, una ley con nombre propio y que está favoreciendo a partidos que incumplieron con la ley y, lo más grave, están destruyendo toda una reforma electoral queriendo aplicar retroactivamente esta norma”, indicó.

Sumari coincidió en que este proyecto de ley beneficia sobre todo a partidos políticos como Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Acción Popular.

En el caso de Arequipa, el movimiento regional beneficiado sería Yo Amo Arequipa , encabezado por el exrector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Rohel Sánchez. El JNE había desconocido las dos últimas listas de padrones que el movimiento presentó y casi la mitad de sus candidatos estaban quedando fuera.

Sumari explicó que el Poder Ejecutivo tiene 15 días para analizar la ley antes de publicarla. Consideró que, en este plazo, el presidente Pedro Castillo debería observar la norma.

“El presidente Castillo debería observar la norma y no verlo como un premio para aquellos partidos por haberle reconocido al voto de confianza a su gabinete de ministros”, agregó.

Beneficiados con el proyecto

El asesor legal del movimiento regional Yo Amo Arequipa, José Suárez Llerena, indicó a La República que, si la ley no se publica antes del 24 de marzo, no tendría ningún efecto pues el cronograma no puede ser ampliado. “Es cierto, dependemos de que el presidente la apruebe o también de que el JNE no interponga una acción de inconstitucionalidad . Esperamos que los miembros del JNE prioricen el derecho de participación política antes que la seguridad jurídica”, indicó.