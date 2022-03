Turba agredió a los periodistas cuando la policía se apartó

Los periodistas agredidos por manifestantes de Perú Libre mientras se debatía la confianza al gabinete señalan que la turba se descontroló cuando los policías que separaban a los simpatizantes del partido oficialista se apartaron con la intención de que ambos grupos se junten.

Hasta entonces, dos columnas de efectivos del orden dividían a los protestantes en la esquina de la av. Abancay con el jr. Junín. En el medio, los periodistas realizaban tomas, entrevistaban, enviaban despachos, cumpliendo su labor.

El reportero gráfico de La República John Reyes recuerda que alrededor de las 5 y media de la tarde se produjeron los ataques a la prensa. “Los que apoyan a Castillo estaban divididos, unos a la derecha y otros a la izquierda del contingente policial. La prensa estaba al medio. Supongo que los policías recibieron una orden para retroceder y abrir paso para que los manifestantes se junten”, relata.

Mientras eso pasaba, él tomaba fotos, y de pronto se vio en medio de la turba. “Nos insultaban, llamándonos prensa vendida, prensa mermelera, como siempre hacen. Pero comenzaron a empujarnos, lanzarnos botellas de plástico y echarnos agua”, indica.

A su lado estaba la fotorreportera Romina Solórzano, de Caretas. “Se la agarraron con ella. Había un hombre con chaleco de Perú Libre que le pegaba por atrás y se escondía entre la gente, usándola como escudo. Comencé a tomarle fotos, y por ello comenzaron a jalarme la cámara y el cabello”, refiere.

Grande fue su sorpresa cuando al voltear estaba el mismo sujeto. Y cuando le reclamó, le lanzó un puñetazo en el ojo izquierdo, rompiendo sus lentes. “El impacto cayó en los lentes. Felizmente no me corté”, dice.

En la comisaría. Reportero gráfico John Reyes denunció las agresiones que había sufrido. Foto: difusión

Solórzano cuenta que un grupo de provincia salió del cordón policial y se fue contra los periodistas que estaban cubriendo su labor.

“Estaban tranquilos, y de pronto empezaron a gritarnos y empujarnos. Me jalaron el cabello, me tiraban agua, me jaloneaban como para quitarme mi cámara”, detalla.

Denuncia que los policías que estaban allí no los ayudaron. “Lo único que atinaron a decirnos es que nos vayamos porque nos podía ir peor. Yo terminé con el pantalón roto, una herida en la pierna y la muñeca adolorida”, acota.

Identifican a agresor

El periodista de La República Raúl Egúsquiza también quedó en medio de los disturbios. Vio cómo un grupo agredía al fotógrafo del diario Uno Diego Vértiz, a quien estaban golpeando.

Siente que lo jalan por la espalda y al voltear también los palos de las pancartas, y le tiraron una botella de agua que le impactó en la cabeza.

“Vi que el sujeto que me lanza la botella se corre entre la turba, y le pido a un policía para que lo saque, pero no quiso, me dijo que vaya”, indica indignado. Más tarde lo reconoce en una de las fotos que él mismo tomó momentos antes y que publicamos en esta nota.

Por su parte, Vértiz recuerda que al primero que atacan es al camarógrafo de Latina Carlos Huamán, a quien rompen su cámara. “Fuimos a ayudarlo. Y siento que me empujan y, cuando voy a tomar la foto, me golpean con un chicote de rondero”, relata.

Le tiraron tres chicotes más, y hubieran seguido de no ser por Egúsquiza.

Rechazan ataques a la prensa

El Consejo de la Prensa Peruana y la Defensoría del Pueblo mostraron su rechazo por los ataques contra la prensa por parte de simpatizantes de Perú Libre. Advirtieron que no son actos aislados.

El decano del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti, conversó con el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, para demandar garantías para el periodismo, quien le ofreció mejorar los protocolos. El premier Aníbal Torres afirmó que investigarán los hechos.