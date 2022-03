Hugo Chávez Arévalo: “Buscan tres pies al gato en lo del biodiésel y no se preocupan de lo que hemos encontrado”

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, que está en la mira por el contrato de biodiésel tras sospechosas reuniones en Palacio, alega que decidió la compra solo al mercado nacional por una ley que encauza estas adquisiciones en el programa antidrogas. Asegura que ha encontrado irregularidades en esa entidad que no se han investigado aún.

Usted ha negado que la licitación del biodiésel haya sido a la medida. ¿Por qué se anuló?

No hay a la medida. Petroperú programa compras con meses. En este caso tenía pedido de cinco meses de anticipación.

¿Pero a quién comprar...?

Por libre competencia. Me acusan de haber comprado al productor nacional y eliminar la competencia internacional. Son medias verdades o mentiras.

¿Y la verdad completa?

La ley 28054 nos obliga a comprar biocombustible en el ámbito de la lucha antidrogas y su reglamento dice que compremos los biocombustibles fabricados en el ámbito del programa antidrogas de Devida. El biocombustible es parte de la mezcla del diésel y la norma dice que se hace para contribuir a la sustitución de plantaciones de coca por palmas aceiteras.

Pero siempre se ha comprado al mercado internacional.

Contra la ley. El 2007, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio dice a Petroperú que sí puede. Y el 2019, Paredes incluye biocombustible como producto a importar. Compraron mil millones contra la ley.

¿Y los precios?

Es la ley. Pedí revisar el expediente y tenía una falencia: las ofertas no habían sido recibidas por notario. Si no lo anulaba, lo iba a anular la Contraloría. Y una semana antes informé que debíamos comprar al mercado nacional para cumplir la ley.

¿Y el informe de la funcionaria Calderón que retiraron?

Ella era controller, control previo y de riesgo, no era auditora. Ella perdió la confianza del directorio. Su informe no era de controller, era de auditor. El directorio le pidió un informe administrativo. Un controller hace informe administrativo, si faltó algo, no pide sanciones, destituciones. Es usurpación.

La Contraloría denunció amenazas desde su despacho...

Comenzó a intimidar a mis asistentas, las maltrató hasta hacerlas llorar. Yo les reclamé. Pero hemos dado las facilidades. Buscan tres pies al gato en lo del biodiésel, pero no se preocupan de todo lo que hemos encontrado acá, y hemos entregado ya denuncias penales... Están distrayendo de las investigaciones que debieron haber hecho.

¿Niega entonces un arreglo como hicieron pensar esas reuniones registradas en Palacio con Abudayeh y Karelim López?

Me es muy suspicaz que me hayan llamado. Pienso que puede haber sido una trampa.

¿De Palacio?

No creo que el presidente.

¿Bruno Pacheco?

No puedo decirlo.

Y dice que nunca vio a Karelim, aunque acá también vino.

Nunca. Acá mandé a un funcionario porque vino tres veces y le planteó una Teletón.

¿Y a Abudayeh?

Nunca lo he visto. Pero antes de este contrato ya había vendido cuatro años. Es proveedor recurrente de Petroperú.

¿Pero dio un poder a un exgerente de Abudayeh?

Es falso. Yo no participo en ningún contrato, solo superviso a nuestros gerentes corporativos.

Cuando decide comprar al mercado nacional, ¿no favorece a Abudayeh, dominante allí?

Había ocho proveedores, se presentaron dos. Yo ni lo conocía. Pero estaba cumpliendo la ley, no puedo salir de la ley.

¿Por qué antes no mencionó esta ley que ahora esgrime?

Los abogados que tuve me dijeron que guarde reserva, y no salí... Ahora el Colegio de Abogados nos está dando la razón.

¿Y cuáles son las denuncias de lo que ha encontrado?

Encontramos gerentes seleccionados por un headhunter relacionado con un gerente de acá. Otras denuncias: consultorías, estudios de inversión, donaciones bamba, seguros no cobrados por 1.200 millones...

El exministro Merino mostró un chat de Pacheco, quien le pasa su CV y alegó presión...

El presidente Castillo me quería como presidente del Directorio (de Petroperú) y Merino no le hace caso. Luego me vio para gerente general. El presidente me había evaluado.

Y lo había entrevistado antes Fermín Silva. ¿Qué le parece que ahora lo sindiquen como cabeza de los chotanos?

Acá pueden auditar. Nunca me han recomendado a nadie del partido ni de Silva. Fui en parte por curiosidad, pues todo el mundo dice que tiene amigos.

¿Qué encontró en las consultorías que anunció?

Todos los estudios de abogados de Lima tenían cuentas acá de contratos millonarios innecesarias. Vamos reduciendo.

¿Es cierto que entre 2015 y 2021 Petroperú compraba casi exclusivamente a una sola empresa, Gunvor?

Exactamente. Y en la última compra ya estaba prohibida por nuestro compliance. ¿Eso investigó la Contraloría? Pido que el Congreso investigue eso.

El representante de Gunvor en Ecuador, Raymond Kohut, que veía compras en el Perú, reconoció dar coimas a funcionarios de Petroecuador...

El Directorio pidió contratar al mismo estudio que descubrió lo de Petroecuador en Estados Unidos. Suspendieron la contratación, lo retomaremos.

El caso se reveló en la anterior gestión, pero no denunciaron ante Fiscalía. ¿Por qué?

Recién hay investigaciones ahora. El mismo patrón acá hemos visto, tenemos indicios. Hemos presentado denuncias.

Hay expectativa por lo que hace con la refinería de Talara. ¿Qué impacto se espera?

Tenemos la gasolina más cara de América Latina. La refinería de Talara tendrá 99,5 de productividad: puede refinar hasta el residual. Haremos más barata la gasolina que a niveles internacionales. Un 12% por debajo. Si el crudo se estabiliza en 75, podremos hablar de gasolina de 10 a 11 soles. Hay intereses empresariales contra eso.

¿Y qué se hará ante el efecto del conflicto en Ucrania?

Si nos complica, veríamos comenzar a restringir la oferta, priorizar actividades. Debe verse en Consejo de Ministros. Hemos pedido al ministro que lleve nuestra voz y la gasolina vaya al fondo de estabilización.