Héctor Ventura sobre Zamir Villaverde: “Sus declaraciones generan suspicacias y dudas”

El empresario Zamir Villaverde se presentó el último miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder las acusaciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien señaló que Villaverde forma parte de una mafia enquistada dentro de Palacio de Gobierno liderada, presuntamente, por el presidente, Pedro Castillo.

Al respecto, el titular de la comisión, Héctor Ventura (Fuerza Popular), señaló que Zamir Villaverde mostró “una actitud nerviosa” ante las preguntas de los integrantes del grupo de trajo.

“El señor (Zamir Villaverde) ha declarado ante la Comisión de Fiscalización. Sin duda, se vio su actitud un poco nerviosa del señor Villaverde, pero nos ayuda a seguir con la línea de investigación . Dijo que conversó dos minutos con el presidente de la República, dijo que antes nunca se habían reunido y que lo conoció en segunda vuelta”, manifestó en diálogo con canal N.

Seguidamente, Ventura recordó que Villaverde García también mostró contradicciones al responde cómo y dónde conoció al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.

“Refiere que a Bruno Pacheco también lo conoció en campaña, pero en un medio de comunicación dijo que lo conoció porque Bruno Pacheco era empleado en su familia”, aseveró.

“ Sus declaraciones generan suspicacias, generan dudas y esto permite que otros medios probatorios que tenemos en la comisión ayuden a poder esclarecer estos presuntos actos de corrupción que lamentablemente empañan al presidente de la República (Pedro Castillo)”, añadió el legislador.

Anteriormente, Zamir Villaverde reiteró no conocer a ninguno de los sobrinos de Pedro Castillo. Asimismo, negó nuevamente haber visitado la casa de Sarratea, en Breña, y afirmó no tener algún vínculo con Bruno Pacheco, ni con el jefe de Estado.