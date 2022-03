Ministro Yldefonso ante interpelación: “Acudiré a responder las preguntas de los congresistas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ángel Yldefonso Narro, se pronunció tras la aprobación de la moción de interpelación en su contra. El titular de la cartera de Justicia confirmó que acudirá ante pleno del Congreso de la República a responder el pliego interpelatorio el próximo miércoles 16 de marzo.

“Respetuoso de la Constitución y el Reglamento del Congreso, acudiré a responder las preguntas de los congresistas. Durante mis 25 años de trayectoria, no he tenido sanciones penales ni administrativas y he antepuesto siempre el respeto a la ley y el servicio a la ciudadanía”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, en entrevista con TV Perú, Yldefonso se refirió a las críticas que se le realizan y aseguró que está capacitado para el puesto. “Yo no soy ningún improvisado para no poder asumir el cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humano. (Si asumo) es por la trayectoria que yo tengo y no solo como abogado, sino como funcionario en las diversas oficinas donde me he desempeñado. Seguro que, como yo vengo de provincia, dirán que no cumplo con tal o cual (requisito)”, agregó.

Ministro Yldefonso confirma que asistirá a su interpelación ante el Pleno. Foto: Twitter

Ángel Yldefonso será interpelado en el Parlamento

Este jueves 10 de marzo, el pleno del Congreso de la República aprobó la moción N.º 2064 para interpelar al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ángel Yldefonso Narro, debido a una omisión de información en su declaración jurada.

Finalmente, con 65 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones, el Parlamento acordó citarlo para el próximo miércoles 16 de marzo a las 12.00 p. m. con el fin de que responda a un pliego interpelatorio de 10 preguntas.