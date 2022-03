Lescano: “No puedo representar a personas denunciadas por actos de corrupción”

La bancada de Acción Popular tuvo un voto dirimente para otorgar la investidura al gabinete de Aníbal Torres el pasado 9 de marzo. Fueron 12 congresistas, incluidos los presuntos integrantes de la organización criminal Los Niños, quienes sufragaron a favor del voto de confianza.

Yonhy Lescano sostuvo que el partido de la lampa tiene dos grupos. El primero continúa con la ideología de Fernando Belaunde Terry. El segundo ha decidido apegarse a agrupaciones de la extrema derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

El excandidato presidencial recordó que cuando fue parlamentario, él poseía una posición independiente como militante de Acción Popular, mientras que el resto de sus colegas preferían apoyar al fujimorismo.

Pese a tener más de 19 años de carrera política y gran experiencia parlamentaria, Lescano subrayó que los congresistas de AP le han solicitado mantenerse alejado de las decisiones que tome la bancada.

“Me han puesto unos tuits donde algunos parlamentarios me han pedido que no me meta en la situación de la bancada, que no tengo por qué intervenir, que yo no los represento. Obviamente, no puedo representar a personas que son denunciadas por actos de corrupción”, lamentó.

Agregó que hay posiciones bastante aisladas, por lo que los parlamentarios solo responderían ante sus propios intereses.

“No sé quiénes serán sus consejeros, no sé quiénes serán sus asesores porque desde un inicio rompieron palitos conmigo. Hay personas que no los están aconsejando bien”, señaló.

René Gastelumendi cuestionó si este bloque no orgánico está funcionando como una facción oficialista. El excandidato presidencial sostuvo que es posible interpretar que una parte de Acción Popular ha decidido apoyar al Gobierno de Pedro Castillo.

No obstante, recordó que Belaunde Terry no era partidario de apoyar vacancias, censuras o cualquier mecanismo político que desestabilizara un Gobierno. “Pareciera que algunos han decidido por esa línea”, indicó.

Por último, explicó que sería ideal que el Congreso logre admitir a trámite la moción de vacancia para que, posteriormente, el presidente Castillo tenga la oportunidad de defenderse sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en su Gobierno.

Asimismo, negó conocer cuál será la postura que tenga Acción Popular en el debate sobre la segunda moción de vacancia por incapacidad moral que enfrenta al dignatario.