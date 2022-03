Ilich López: “Acción Popular tiene una posición clara de que no se debe dar la vacancia”

El congresista de Acción Popular Ilich López comentó sobre la posibilidad de vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que se agendara votar la admisión a debate de la moción de vacancia presentada por la bancada de Renovación Popular. Ante ello, el legislador señaló que desde su grupo parlamentario se mantiene una posición clara en contra de sacar al jefe de Estado de su cargo.

“Nosotros, desde Acción Popular, tenemos una posición clara. Consideramos que no se debe dar esa vacancia . Como dijo mi correligionario Martínez, al contrario, debemos fiscalizar para que el país pueda desarrollarse rápidamente. La economía está muy golpeada”, dijo para Exitosa.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de su colega Darwin Espinoza, quien manifestó que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también de la misma bancada, habría estado presionando a favor de la vacancia por un afán personal de convertirse en presidenta del Perú. López descartó haber recibido ese tipo de coacciones y consideró que es Espinoza quien tendrá que responder por sus declaraciones.

“ Él (Darwin Espinoza) tendrá que responder al respecto. Particularmente, yo no he conversado en ese sentido con Maricarmen . Lo que sí he conversado con ella es que en alguna oportunidad se pongan a debate temas importantísimos que necesita el país, y que no se deje llevar por un sector del Congreso, sino que sea la presidenta de todos los congresistas”, aseveró.

En esa misma línea, descartó que, en caso de que el mandatario Castillo sea vacado y la vicepresidenta Dina Boluarte no lo reemplace en el cargo, María del Carmen Alva pueda asumir la presidencia.