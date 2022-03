Héctor Acuña: “No había razones para dar la confianza al gabinete Torres”

El parlamentario de Alianza para el Progreso, Héctor Acuña, se refirió al voto de confianza otorgado por el Congreso de la República al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, y señaló que no había razones para darle la investidura al gabinete, ya que el primer ministro no había cumplido con sus compromisos al no sacar al jefe del Minsa, Hernán Condori.

“Nos reunimos con el premier y él quedó en que iba a tomar las medidas correctivas con el ministro de Salud y Transportes. Le dijimos que si no hacía estos cambios, no íbamos a dar el voto de confianza (...). No había las razones para dar la confianza porque el premier no cumplió los compromisos ”, dijo en diálogo con Exitosa.

Por otro lado, ante las declaraciones del secretario general de su partido, Luis Valdez, quien mencionó que el vocer de APP, Eduardo Salhuana, debe responder por abstenerse en la votación para darle la confianza al gabinete Torres, Acuña Peralta resaltó que no se ha pensado en reemplazarlo, pues se trató solo de un error.

“Errar es un humano. Yo respeto mucho al congresista Salhuana. No estamos pensando en reemplazarlo ”, manifestó.

Finalmente, comentó sobre la posibilidad de una vacancia presidencial, la cual es promovida por Renovación Popular, y dijo que se trata de un tema “delicado y difícil”; por tanto, deberá primero esperar una reunión con su bancada.