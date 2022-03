Congreso: Zamir Villaverde se paseó en la Comisión de Fiscalización

“No tengo antecedentes penales, judiciales o policiales”, alegó el empresario Zamir Villaverde García ante los miembros de la Comisión de Fiscalización. Lo dijo tres días después que La República y el programa dominical ‘Panorama’ publicaran el atestado policial en el que Villaverde es consignado como uno de los delincuentes que asaltó a mano armada la pizzería Donatello, en Miraflores, la noche del 12 de febrero de 2007. Un hecho criminal por el que recibió una sentencia de 10 años de prisión.

Cuando uno de los congresistas le preguntó por su participación en el atraco, que concluyó con su detención luego de una persecución a balazos, y que sin duda se trataba de un antecedente criminal, culpó a la prensa: ‘’Los medios de comunicación se aprovechan de querer dañar mi imagen con la finalidad política de perjudicar al presidente (Pedro Castillo)’’.

Con la misma fórmula, Zamir Villaverde buscó zafarse de las imputaciones de Karelim López, como la persona que coordinaba la adjudicación de contratos en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Vivienda y Construcción. López fue muy específica al señalar que Villaverde ofreció al empresario Luis Pasapera Adrianzén, vinculado con la constructora de sus hermanos, Termirex, obras públicas del MTC. El abogado de Karelim López, César Nakazaki, confirmó públicamente el contacto entre Villaverde y Pasapera. La lobista hablaba con conocimiento de causa, porque López y Pasapera trabajaban en la sombra para Termirex, como ella lo ha confesado a la fiscal Luz Taquire Reynoso.

PUEDES VER: Karelim López insiste en su inocencia ante las fiscalías anticorrupción

Villaverde contestó que no conocía a Karelim López, tampoco a Luis Pasapera, y que ya denunció a César Nakazaki por sus presuntas afirmaciones falsas. En este punto será clave la versión de Luis Pasapera. Este empresario es el mismo que delató al exgobernador de Cajamarca Gregorio Santos, a quien pagó sobornos a cambio de una obra pública millonaria.

De Pedro Castillo, aceptó que lo conoció, pero antes que asumiera la presidencia.

Imputación. Villaverde dijo que no conocía a Karelim López y acusó a su abogado Nakazaki. Foto: difusión

Y respecto a Bruno Pacheco, que laboró para la empresa de Villaverde, Vigarza, entre 2004 y 2020, lo único que asumió fue que lo conoció durante la campaña electoral, antes que fuera designado secretario de la Presidencia de la República. Pero subestimó el vínculo.

PUEDES VER: Termirex es una empresa con antecedentes de pago de sobornos

‘’Sí conozco a Bruno Pachecho. Lo conocí en la segunda vuelta. Fui 4 veces a Palacio (de Gobierno) y Pacheco solo me atendió una vez (...) No tengo relación con la empresa Vigarza. Tuve un vínculo de asesorías hasta 2019. No es una empresa que me pertenece. No conocí a Pacheco en Vigarza’', arguyó Villaverde ante los congresistas de la Comisión de Fiscalización.

Vigarza no será de su propiedad, pero sí de su familia. La constituyó su madre, Luz García Velarde, y su hermana Rocío Villaverde García, en 2010, con un capital de 180.000 soles. Y la segunda empresa con la que también está relacionado, Grupo Vigarza (con el nombre inicial de Centinelcom), fue fundada en 2016 por los padres de Zamir Villaverde.

Enlace. Pacheco trabajó para la empresa de Villaverde, y luego este lo visitó en Palacio. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

Precisamente, Eric Huaymaná Carbajal, que fue chofer tanto de Vigarza y Grupo Vigarza, las empresas de la familia de Villaverde, terminaría contratado como conductor en Palacio de Gobierno. Con el mismo estilo elusivo contestó a las interrogantes sobre sus relaciones con los sobrinos del presidente Castillo. Solamente admitió contacto con uno de ellos.

PUEDES VER: Congresista Luis Aragón niega vínculos con empresarios chinos señalados por Karelim López

‘’Solo conozco al señor Fray Vásquez Castillo, a quien en cuatro oportunidades le alquilé un carro, ya que una de mis empresas se dedica al servicio de alquiler y servicio de transporte de personal. Solamente a él. Sí [yo directamente le alquilé]. Al señor Fray Vásquez lo conocí en campaña, tenía mi número, me llamó y le alquilé un vehículo. Eso es realmente lo que ha pasado. Me parece que estaba a cargo de la organización de eventos’', explicó.

Según el registro de visitas a Palacio de Gobierno, los ingresos de Fray Vásquez, hasta el 9 de enero de este año, fueron 17, durante el gobierno de su tío. Demasiadas reuniones para un ‘’organizador de eventos’'.

Empresas familiares

Zamir Villaverde aseguró que no era el dueño de dos empresas de seguridad con las que tiene vínculos. En realidad son de sus padres y de una hermana.

Empresas de la familia Villaverde. Foto: difusión