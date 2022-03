Villaverde: “No tengo nada que ver con Pedro Castillo, con su familia, ni con el Gobierno”

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

Lo niega. El empresario Zamir Villaverde se presentó este miércoles 9 de marzo en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder las acusaciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien señaló que Villaverde forma parte de una mafia enquistada dentro de Palacio de Gobierno .

Durante su ingreso, Villaverde declaró a la prensa y reiteró no conocer a ninguno de los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. Asimismo, negó nuevamente haber visitado la casa de Sarratea, en Breña. y afirmó no tener algún vínculo con el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, ni con el jefe de Estado.

“Todos esos dichos contra mi persona son falsos (….) Es imposible que se demuestre lo contrario. Como lo referí, no conozco a ninguno de los sobrinos a los que hace alusión la señora Karelim . No he visitado Sarratea. Esos vehículos han sido alquilados y tengo las boletas y la empresa que se dedica a ese rubro que lo demuestran”, manifestó.

PUEDES VER: Congreso aprobó el voto de confianza al gabinete liderado por Aníbal Torres

Por otro lado, Zamir Villaverde acusó a César Nakasaki, abogado de Karelim López, de “usarlo estratégicamente” para limpiarla.

“Eso será una estrategia del abogado (César) Nakazaki de querer trasladar la responsabilidad de su patrocinada hacia otras personas . Dicho sea de paso, estoy presentado una demanda y una denuncia contra el abogado Nakazaki frente a los dichos de mi persona”.

Seguidamente, añadió: “Como me he referido anteriormente, no conozco al presidente Pedro Castillo, tampoco me he reunido y tampoco he tenido ningún vinculo de amistad con el señor presidente”.

Al ser consultado sobre si usarían su presunta relación con Pedro Castillo para llevar a cabo una vacancia presidencial, Zamir Villaverde señaló que “este es un tema político que afecta a personas”.