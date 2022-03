Rosendo Serna: “La vacancia se ha convertido en una obsesión”

El ministro de Educación, Rosendo Serna, criticó la moción de vacancia presidencial presentada contra Pedro Castillo y calificó de “obsesión” que un grupo de congresistas avalen esta iniciativa y no se concentren en sus funciones.

“Yo pienso que la vacancia se ha convertido en una obsesión desde el 28 de julio de 2021. Hay unos congresistas que se han olvidado de su función y se concentran solo en ese tema, deformando una situación que está dentro del marco de la democracia”, sostuvo en declaraciones para RPP.

El titular del Minedu intentó justificar las cuestionadas designaciones en algunos ministerios y presuntos casos de corrupción dentro de Palacio de Gobierno señalando que los opositores no han sido coherentes con sus críticas a gestiones pasadas.

“Lo que hay que hacer es trabajar por el país y desprenderse de algunas situaciones que siempre han ocurrido y no le hemos prestado atención porque nuestros amiguitos han estado en el poder”, indicó el ministro Serna.

Asimismo, mostró su disconformidad por la actitud que tuvieron algunos congresistas tras la intervención de Aníbal Torres en el pleno por el voto de confianza y cuestionó que hayan utilizado frases insultantes para referirse al gabinete.

“A mí me molestó el tema de las intervenciones de varios congresistas al decir que somos incapaces, mediocres y limitados, malcriadamente (…). No puede ser posible. No sé quién les ha dado la autoridad de ser iluminados en el conocimiento para que puedan decir a todos que somos incapaces”, agregó.