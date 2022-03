RMP: “Castillo no se va aunque Karelim cacaree todo lo que sabe. Este Congreso quiere quedarse”

Con 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, el gabinete liderado por Aníbal Torres logró recibir el voto de confianza por parte del Congreso de la República. Rosa María Palacios recordó que este jueves 10 de marzo, el Pleno debatirá la moción de censura contra Hernán Condori, ministro de Salud.

El plan de lineamientos del Gobierno desarrollado por Torres Vásquez y titulado “Consensos por nuestro pueblo” posee una enorme lista de objetivos que, según la abogada, no son malos, pero no explican cómo se ejecutarán.

El primer ministro presentó 10 ejes. Sin embargo, Palacios aclaró que todas las medidas fueron bastante inconexas. Además, expuso que el gran ausente del discurso fue el tema del empleo y crecimiento económico.

“Resultado previsible. Se los dije y no porque sea adivina, sino porque era lo que iba a pasar. Por su puesto que le dieron la confianza (...) No querían negarle la confianza a Aníbal Torres porque no quieren arriesgar su disolución, ese es todo el problema”, resaltó.

Tal y como se esperaba, Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático votaron a favor. En contra, el Partido Morado, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular.

RMP resaltó que los aliados del Gobierno, en esta votación, fueron Acción Popular, que dio 12 votos a favor del gabinete de Torres. Mientras que Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos decidieron repartir sus votos.

“¿Qué nos dice el Congreso? Que Aníbal Torres ha podido correr calato por el hemiciclo e igual le iban a dar la investidura. No están dispuestos a sacrificar lo que consideran lo único valioso que tienen, que es su asiento en el Congreso. Si este Congreso cree que el Perú necesita un cambio, lo que debería forzar es su disolución”, detalló.

Vacancia, otra vez

El partido de Renovación Popular presentó formalmente la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en contra del presidente Castillo. El documento logró obtener 50 firmas.

Como dicta el Reglamento del Congreso, la titular del Legislativo, María del Carmen Alva, ya informó mediante un oficio a Castillo Terrones sobre la segunda moción de vacancia que enfrenta en sus siete meses de Gobierno.

Según Jorge Montoya, promotor de esta iniciativa parlamentaria, sí se contarían con los 52 votos para admitir a trámite la moción de vacancia y, en consecuencia, citar a Pedro Castillo o a su abogado para que ejerza su derecho a defensa ante el Parlamento.

No obstante, Palacios aclaró que la oposición no posee los 87 votos para vacar al dignatario. Agregó que mientras estos partidos políticos no logren un consenso con los aliados del Gobierno, el pedido de vacancia nunca se logrará concretar.

“Lo de ayer ha sido un triunfo contundente de Vladimir Cerrón y les ha jugado en su propia cancha, les ha ganado porque les ha dado los incentivos correctos (...) Para lograr algo, tendrían que sacrificar su curul. Pedro Castillo no se va aunque Karelim cacaree todo lo que sabe. Este Congreso quiere quedarse y ha unido su destino con el de Castillo”, lamentó.