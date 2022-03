Gobernadora de Arequipa descarta regreso de Christian Nova como gerente regional de Salud

Tras la renuncia de Edilberto Salazar Zender como gerente regional de Salud, la gobernadora regional encargada en Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, descartó que el médico Christian Nova Palomino retorne al cargo.

En las últimas horas, Nova fue cuestionado luego de que se conociera que fue exonerado del pago por una operación de apendicitis, a la cual fue sometido el último 17 de enero en el hospital Goyeneche. Cabe señalar que, actualmente Nova se desempeña como asesor del Gobierno Regional de Arequipa.

Para ser exonerado del pago de algún servicio, un ciudadano tiene que cumplir un requisito primordial: no tener ingresos económicos. Por ello, Gutiérrez descartó la posibilidad de que retorne a la gerencia. “Esto no debe pasar, una persona que está bien económicamente; no es justo que le exoneren del pago”, indicó a La República.

Gutiérrez agregó que buscará conversar en las próximas horas con el asesor y, de ser cierto que fue exonerado del pago, le retirará la confianza.

“Voy a conversar con él, es muy prematuro decir que lo voy a sacar. No se ha verificado, pero en el caso así haya sido y que no cumple con las normas, se le debería quitar la confianza”, agregó.

Sucesor

Sobre la persona que asumirá la Gerencia Regional de Salud, Gutiérrez indicó que esta semana definirán al nuevo gerente. Confesó que le hubiera gustado que Javier Gutiérrez, exdecano del Colegio Médico en Arequipa, asumiera el cargo, pero ya este le anticipó que no podría.

“Estamos en evaluación, me hubiera gustado que nos acompañe el señor Gutiérrez, pero creo que no va a poder. Hay otros nombres estamos evaluando”, finalizó.