Fotógrafo de LR agredido por simpatizantes de PL: A una compañera le tiraron una botella y a mí un puñetazo

El último martes 8 de marzo, un grupo de periodistas fue agredido por simpatizantes de Perú Libre en los exteriores de la sede del Congreso de la República. El hecho se produjo durante la cobertura del pedido de confianza del primer ministro Aníbal Torres, el cual se votó esa misma noche en el pleno del Parlamento. John Reyes, fotógrafo de La República, contó a detalle cómo fue agredido y de qué manera se desató la violencia por parte de los manifestantes.

“Un poco antes de las 5.00 p. m., estaba entre la avenida Abancay con Junín y vi a un grupo pequeño de manifestantes de Fuerza Popular que estaban en contra de darle la confianza a Aníbal Torres y pedían la vacancia. En eso, un grupo más grande de Perú Libre los agredió y tuvo que intervenir la Policía para retirarlos . Aproximadamente 40 minutos después, el cerco policial que estuvo separando a los simpatizantes se retiró, dejando a la prensa en medio de la gente de Perú Libre. Fue ahí cuando el grupo que estaba a la izquierda empezó a juntarse con el de la derecha”, señaló el fotoperiodista.

Posteriormente, ofreció detalles de cómo fueron agredidos con golpes al rostro, botellazos, e incluso con chicotes, por parte de los manifestantes de Perú Libre.

“Yo me acerqué a tomar fotos y cuando me di cuenta, estaba rodeado de manifestantes, mientras los policías se habían retirado y se encontraban en medio de la avenida Abancay. A mi lado estaban dos fotógrafos, entre ellos Romina Solórzano, de Caretas, cuando comenzaron a empujar y tirar botellas. Nos dijeron que éramos prensa vendida y mermelera. A Romina le tiraron una botella y luego vi a uno de Perú Libre que le estaba pegando . Quise fotografiarlo, pero se escondía, y al momento de hacerlo seguía empujando a la gente. Después sentí que me jalaban el cabello y vi que se trataba de la misma persona que había agredido antes a Romina. Como estaba detrás de mí, le encaré, pero el chico me dio un puñetazo en el ojo izquierdo. Mis lentes, como son de medida, amortiguaron el golpe, aunque se rompieron. Felizmente, el vidrio no me cortó la cara. A otro colega, Diego Vértiz, lo golpearon en el hombro con el chicote que usan los ronderos”, continuó.

Finalmente, reveló cómo otro grupo de manifestantes de provincia los ayudó a salir para poder dirigirse a la comisaría más cercana y poner la denuncia respectiva.

“Luego de eso, empezaron a empujar a un grupo de manifestantes de provincia. De ese grupo apareció una señora que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a calmar a las personas. Ella también me jaló y me ayudó a llegar hasta el cerco policial para poder salir . De inmediato nos dirigimos los tres periodistas agredidos a la comisaría que está a la espalda del Congreso y pusimos la denuncia”, culminó.

Gremios de fotoreporteros se pronuncian en contra de agresión a periodistas

La Asociación de Reporteros Gráficos del Perú (ARGP) y la Asociación de Foto Periodistas del Perú (AFPP) se pronunciaron en contra de las agresiones sufridas por colegas de diversos medios durante la cobertura del pedido de confianza por parte del gabinete Torres.

“ ARGP rechaza y condena la agresión física sufrida a los reporteros gráficos Romina Solórzano (Revista Caretas), Diego Vértiz (Diario Uno), John Reyes (Diario La República) y al camarógrafo Carlos Huamán (Latina), así como daños materiales a sus equipos periodísticos”, expresó la entidad a través de sus redes sociales.

Pronunciamiento de la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú.

Por su parte, la AFPP rechazó todo acto de violencia en contra de los periodistas que cumplen su labor profesional.

“ Desde la AFPP condenamos la violencia física y verbal que en los últimos tiempos se viene ejerciendo contra profesionales de la comunicación que solo cumplen con su labor periodística”, indicó mediante un comunicado.

Comunicado de la Asociación de Foto Periodistas del Perú.

Ambas asociaciones expresaron su solidaridad y exigieron a las autoridades velar por la seguridad de los reporteros, así como también sancionar a los culpables.