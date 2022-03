Bermejo sobre moción de vacancia: “Tiene el afán de tener un poder que no ganaron en las urnas”

Guillermo Bermejo, congresista de la bancada de Perú Democrático, se pronunció sobre la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que se presentó esta martes 8 de marzo y que fue impulsada por el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya. El parlamentario señaló que el grupo que apoya esta iniciativa tiene un afán de obtener el poder que no ganaron en las últimas elecciones generales.

En ese sentido, Bermejo Rojas recordó que, durante la tarde del 8 de marzo, representantes de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú solicitaron ampliar la agenda del Pleno del Congreso de este martes para poner a debate la admisión de la moción.

“Hoy quieren ampliar la agenda para admitir la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y nos vienen decir a nosotros que quieren llevar la fiesta en paz. Yo no les creo, nada. Ustedes tienen el afán de tener el poder que el pueblo no les ha dado y ustedes no tienen la capacidad de escuchar a estos miles de peruanos que están acá afuera ”, manifestó en la sesión plenaria.

“Nuestro pueblo consciente no va a permitir la vacancia presidencial, no va a permitir que nos quieran atarantar con su poder económico y su poder en los medios. No tiene la razón y tampoco tienen los votos. Lo que deberíamos hacer es ponernos en qué cosa quiere el país y por que cosa votó el país”, agregó.

Poco después de ello, los representantes de las bancadas de Somos Perú, Jose Jeri, y de APP, Rosío Torres, enviaron un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, donde retiraron sus firmas del pedido para ampliar la agenda del Pleno.

Sobre voto de confianza

Asimismo, Guillermo Bermejo se refirió a la postura que tiene el sector de la oposición del Parlamento, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, brindara un discurso con las políticas de Gobierno y solicitara el voto de confianza.