RMP sobre el Congreso: “Para ir al cielo, primero hay que morir y no quieren morir”

Aníbal Torres, junto a su gabinete ministerial acudirán hoy, 8 de marzo, al Congreso de la República para presentar la política general de Gobierno e, inmediatamente, plantear cuestión de confianza, como dicta el artículo 130 de la Constitución. Rosa María Palacios resaltó que el primer ministro lidera el cuarto consejo de ministros en los siete meses de mandato que lleva Pedro Castillo.

RMP sustentó que el gabinete Torres se conformó para salvar a Castillo Terrones de la vacancia presidencial. Aunque hay excepciones como Carlos Landa, ministro de Relaciones Exteriores; y Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas; la abogada precisó que hay elementos incorregibles en el Consejo de Ministros.

Hernán Condori

El titular del Ministerio de Salud se hizo conocido por un video donde vendía agua arracimada. Según Condori, este producto tenía aprobación de la FDA y la Digemid, lo cual es completamente falso. Digesa la tenía registrada como agua saborizada y no como un medicamento que prevenía una enfermedad, como promocionaba el sucesor de Hernando Cevallos.

“Chocherita, engreído de Vladimir Cerrón, el que no iba a ser ni portero pone ministros. Es bueno porque viene de la chacra, le pusieron categoría de tubérculo al ministro”, comentó.

Nicolás Bustamante

Tomó la cartera de Transporte y Comunicaciones el pasado 4 de marzo. Nicolás Bustamante fue secretario general de Juan Silva, quien renunció al MTC antes de ser censurado por el Congreso de la República. RMP indicó que el nuevo ministro “es el clon” de su antecesor.

Agregó que el nuevo titular del MTC apañó por siete meses los presuntos actos de corrupción que habría cometido Silva. Consideró que el nombramiento de Bustamante es una falta de respeto.

Carlos Palacios

El ministro de Energía y Minas tiene como principal mérito ser íntimo amigo de Vladimir Cerrón. La conductora de LR+ recalcó que esta cartera es clave para promover la inversión privada y, por ende, la economía del Perú.

Alejandro Salas

Aunque no tiene ninguna experiencia en el sector, Alejandro Salas, abogado de profesión, fue designado para el Ministerio de Cultura. Palacios subrayó que es la cuota de Somos Perú dentro del gabinete.

Aníbal Torres

Palacios sostuvo que el primer ministro no se ha encargado de conformar al gabinete junto al presidente de la República, como dicta la Constitución. “Este señor no decide nada, decide Cerrón, Castillo, Somos Perú, Acción Popular (…) Le van a dar la investidura de todas maneras porque este Congreso no quiere irse. Para ir al cielo, primero hay que morir y estos no quieren morir”, sustentó.

La letrada expuso que Torres Vásquez sí obtendrá los 67 votos para recibir la investidura. Agregó que el primer ministro no necesita el apoyo de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, partidos que votarán en contra. “Vamos a escuchar horas de un florazo y después le van a dar la investidura”, adelantó.

Gobierno con talante machista

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, decidió dar un discurso en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, lo que debió ser un homenaje terminó desatando una polémica.

“El éxito de los grandes hombres que llegan arriba es gracias a la mujer, al complemento que tenemos en la vida. Porque la mujer es la asesora. La mujer es la que vela por el bien del esposo. La mujer es la que vela por el desarrollo del hogar y el éxito de toda una familia es gracias a una mujer”, dijo el ministro de Estado.

Palacios lamentó las declaraciones de Chávarry. Recalcó que las mujeres no son un complemento de los hombres exitosos. “Somos ciudadanas, señor ministro”, sentenció.