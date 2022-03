Karol Paredes: “He decidido no dar mi voto de confianza al gabinete Torres”

La congresista Karol Paredes, de Acción Popular, anunció que votará en contra de entregarle el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres. Advirtió que hay una serie de errores que no han sido corregidos por el Ejecutivo, los cuales, sumados a los cuestionamientos a algunos ministros, la llevaron a tomar tal decisión.

“He decidido no dar mi voto de confianza al gabinete Torres. Los errores no se han corregido y hay varios ministros que no solo incumplen el perfil para el cargo, sino que, además, tienen serias denuncias. La confianza se gana, no se regala”, escribió en su cuenta de Twitter.

Más temprano, su colega de partido Luis Aragón confirmó que la bancada de Acción Popular está dividida frente al voto de confianza. Ante la imposibilidad de llegar a un consenso, los congresistas acciopopulistas pidieron que se les respetara su voto: “Hoy también habrá una suerte de reunión permanente (en la bancada) porque la cosa no está al 100% decidida. Aproximadamente, estarían votando con diez votos a favor y cinco en contra”, declaró a Exitosa.

Cuarto gabinete de Castillo se presenta ante el Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegará –este martes 8 de marzo– acompañado de sus ministros de Estado para solicitar el voto de confianza ante el pleno del Congreso de la República. La continuidad del cuarto gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo vivirá su día más importante esta tarde, cuando se enfrente a un panorama incierto ante bancadas que han adelantado una opinión desfavorable respecto a brindarles un voto favorable.

A las 4.00 p. m., se dispuso que Aníbal Torres y los demás ministros de Estado expongan y debatan la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. La sesión se desarrollará en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo y los congresistas podrán asistir de manera presencia o de forma virtual.