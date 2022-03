Congreso: acusan a María del Carmen Alva de presionar para que apoyen la vacancia

Una grave acusación hizo el legislador Darwin Espinoza, de Acción Popular (AP), al revelar que en su agrupación hay fuertes presiones para que voten a favor de la vacancia presidencial y que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, los está conminando a apoyar la vacancia.

“Hay presión, y bastante, hacia mi persona, como también a otros congresistas (...) Exigiendo que se vote por la vacancia, que cuidemos el Congreso, que nos van a dar golpe de Estado, que se tiene información de Inteligencia de que nos van a cerrar esta semana, que llevemos atún, ropa ligera porque van a cerrar el Congreso. De esa manera tratan de azuzar para que nosotros tomemos una posición distinta a la que estamos pensando”, contó en RPP.

Recalcó que Alva fue quien le advirtió sobre el posible cierre del Parlamento. “La única que ha llamado a decirme y no solo a mí, sino a otros, ha sido la presidenta del Congreso”, adujo.

Espinoza sostuvo que no ha firmado la moción de vacancia que está circulando Renovación Popular porque ha estado con descanso médico y recién ayer se reincorporó.

“Yo creo que no es necesaria en este momento una vacancia. En todo caso tomaremos una posición institucional, pero yo no firmaría en este momento una moción de vacancia”, insistió.

La República conversó con él y se reafirmó en todo lo dicho.

“No podría dar mayores detalles sobre otros congresistas. Lo que podría decirte es de mi persona”, dijo escuetamente al culminar una reunión de bancada sobre la postura que tendrían en la cuestión de confianza.

Mientras que el vocero alterno de AP, José Arriola, refirió a este diario que en la cita se increparon por haber involucrado a otros legisladores.

“A mí la presidenta en ningún momento me ha dicho, y tampoco se lo voy a permitir, que vote a favor de la vacancia. Es más, le he dicho personalmente ni vacancia presidencial ni cierre del Congreso, salvo por flagrancia punitiva que ya depende del Poder Judicial”, declaró.

Por su parte, Carlos Zeballos, que hace algunos meses renunció a AP, dijo que no tiene mayores datos sobre las presiones que recibió Espinoza, pero recordó que él tuvo “algunos inconvenientes” con Alva cuando dejó la bancada, pero no sobre la vacancia, pues ese tema no era fuerte en ese momento.

Buscan más apoyo

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, promotor de la iniciativa, anunció que hoy en la mañana presentará el pedido.

El documento plantea 18 imputaciones sobre Castillo, entre ellas las relacionadas con nombramiento de personajes con antecedentes judiciales en el Gobierno, las posiciones distintas respecto a designaciones en las Fuerzas Armadas y las reuniones en el local de la calle Sarratea del distrito limeño de Breña.

Hasta el cierre de esta nota, Montoya había conseguido 41 firmas para plantear la moción: 18 de Fuerza Popular, 10 de Avanza País, 9 de Renovación, tres de Alianza para el Progreso (APP) y una de Somos Perú.

Aunque se necesitan solo 26 firmas de congresistas para presentarla, buscan tener 52 para asegurar una votación mínima e iniciar el proceso de destitución. En las negociaciones, pesa el argumento de que Castillo debe explicar por varios cuestionamientos, aunque no se logre deponerlo. Según el reglamento del Parlamento, se requieren 87 votos para una vacancia presidencial.

Reacciones

“El objetivo es llegar a 52 (firmas en apoyo a la moción) porque no podemos tener un presidente con sospechas de corrupción y que no lo quiera aclarar. Que vaya para que declare (al Pleno del Congreso)”.

Roberto Chiabra, congresista de Alianza para el Progreso

“Mi voto nunca ha estado en duda, pero creo que es importante no caer en el juego divisorio de considerar que el que no firma (la moción de vacancia) es un traidor a la patria. Eso es ridículo”.

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú