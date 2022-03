Vinculación de Castillo con Fritz Moreno y Villaverde no tendría impacto en su imagen, señalan expertos

Amistades peligrosas. El presidente de la República, Pedro Castillo, ha sido cuestionado por su entorno más cercano en diferentes ocasiones, algunos al no ser considerados idóneos para los cargos que fueron designados y otros por sus posturas políticas cercanas al ala más radical de Perú Libre. Ahora, los cuestionamientos señalan a dos personajes –en un primer plano ajenos al ámbito político–, quienes extrañamente cobran relevancia por su aparente cercanía con el jefe de Estado: Fritz Moreno Cossio y Zamir Villaverde. Ambos arrastran un pasado policial que flaco favor le hace a la máxima autoridad presente en Palacio de Gobierno.

En diálogo con La República, Omar Awapara, politólogo y director en Ciencias Políticas de la UPC, señala que la aparición de fotografías de presidentes con personas prontuariadas no es algo nuevo en política y que finalmente no llegan a tener mayor impacto, pero sí hablan de un filtro endeble respecto a quiénes pueden o no acercarse a la máxima autoridad de un país. Remarca la diferencia entre la aparición de una fotografía y una prueba concreta que lleve a pensar a la ciudadanía que el mandatario cometió un acto irregular vinculado con estas personas.

“Yo creo que poco (impacto puede tener en su imagen), lo de Villaverde ya se conocía, no es la primera vez que se escucha ese nombre. Así que lo de Villaverde ya era conocido y ahora (una fotografía) con este Sr. Fritz Moreno, pero para ser justos no es la primera vez que a un presidente se le encuentran fotos así con delincuentes o con prontuariados, pero sí creo que redunda en el tipo de influencia y de personajes que rodean a este gobierno. No hay un filtro y probablemente haya contacto con personajes de dudosa reputación”, declara.

Para el especialista, la vinculación del nombre de Pedro Castillo con las figuras de Fritz Moreno Cossio y Zamir Villaverde puede tener un impacto reducido en la imagen del jefe de Estado, ya que carece de una evidencia de que el presidente esté directamente involucrado en algo turbio: “En la opinión pública no termina de afectar, porque no hay un hecho delictivo de parte del presidente, se le puede criticar por las malas juntas, pero no es que el presidente mismo esté cometiendo un delito (según las pruebas presentadas)”, comenta.

Fritz Moreno Cossio se tomó una foto con el presidente Pedro Castillo dentro de la vivienda de Sarratea, en Breña. Foto: captura de Panorama

Fritz Moreno Cossio, vinculado a dos asesinatos

El primero en la lista es Fritz Moreno Cossio, quien posó en una fotografía junto al presidente Pedro Castillo en la casa del Jr. Sarratea de Breña. Este habría llegado hasta el domicilio, donde por meses se celebraron las visitas extraoficiales del mandatario, acompañado de Heidy Juárez, actual congresista de Alianza para el Progreso (APP), quien en un primer momento dijo desconocer a su acompañante, pero luego admitió que fue ella la que tomó la foto.

Moreno Cossio fue denunciado por haber agredido a Sebastián Escobar, un estilista que tenía su local en Miraflores. Aunque este sería el menor de los actos de violencia en los que estaría involucrado, ya que fue sindicado por el exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos de ser el presunto financista de la muerte de su hijo Carlos Enrique Burgos Gonzáles en 2014. También estuvo relacionado a la muerte de Luis Fernando Moreno, alias ‘Nene malo’, un delincuente acribillado por sicarios en la bajada de Armendáriz, en Miraflores, el 2017.

Castillo debería mejorar sus filtros

Por su parte, José Luis Ramos Salinas, sociólogo, analista político y docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), advierte –en diálogo con La República– que si alguien se vincula con un prontuariado para ordenarle que cometa un ilícito no se toma una fotografía para dejarse en evidencia. Considera que el jefe de Estado podría no haber conocido de los antecedentes con los que cuenta Fritz Moreno Cossio.

“Las visitas que se daban en esa casa (Breña), en el caso de Fritz Moreno, se dieron antes de la asunción al mando y se daban con bastante frecuencia (las visitas de diversos personajes a la casa del Jr. Sarratea). No imagino que Castillo supiera de quién se trataba, ya que si quisiera reunirse con personajes con esos antecedentes para alguna tarea turbia que les quisiera encomendar, no se tomaría fotos con los mismos”, explica.

Ramos Salinas aclara que en la población existen dudas legítimas sobre el presidente Castillo, pero considera que las fotos con personajes prontuariados podrían formar parte de una estrategia de acercar personas de dudosa reputación al círculo más cercado del jefe de Estado: “Yo creo que es verosímil la tesis de que se incentivó la visita de personajes así para luego utilizarlos y promover su salida del cargo. Obviamente, eso no quita todos los cuestionamientos que se le hacen a Castillo y que cada vez son más verosímiles respecto a que no ha mantenido la conducta que esperaban todos aquellos que votaron por él”, comenta.

Zamir Villaverde recibió una sentencia por participar en un asalto con arma de fuego. Foto: Facebook de Villaverde

Zamir Villaverde, detenido por participar en un asalto con arma de fuego

El segundo en la lista es Zamir Villaverde, quien fue señalado por la aspirante a la colaboración eficaz Karelim López como el brazo operativo encargado de repartir obras durante el gobierno de Castillo. La empresaria e investigada señaló que Villaverde habría visitado en cuatro oportunidades Palacio de Gobierno, además de cubrir los gastos del viaje del hijo del jefe de Estado. También se habla de costosos regalos, pero el empresario ha negado la veracidad de este testimonio.

Según un parte policial, Zamir Villaverde fue detenido por efectivos policiales tras una persecución donde se logró capturar a cuatro hombres, entre ellos el mencionado Villaverde. Poco antes se había registrado un asalto a mano armada en el restaurante Donatello, ubicado en Miraflores. La PNP señaló que se le encontró droga en su poder y finalmente fue condenado a 10 años de cárcel en el 2009 por el delito de robo agravado.