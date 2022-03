RMP sobre Nicolás Bustamante: “Si no eres chotano, no eres nada. Es el clon de Juan Silva”

Este último sábado 5 de marzo, se convocó a una multitudinaria marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Rosa María Palacios precisó que pese a los esfuerzos de los partidos opositores, como Renovación Popular, apenas se lograron congregar 4.000 personas.

Según los analistas, Castillo Terrones saldría del poder cuando la ciudadanía tome la calle. Palacios sostuvo que las radicalizaciones de los convocantes ahuyentan a las personas que sí están a favor de la salida del jefe de Estado.

Agregó que diversos personajes como Erasmo Wong o Lourdes Flores Nano han liderado estas portátiles que, con banderolas en mano, pedían al Congreso de la República vacar al presidente.

PUEDES VER: Congresistas esperan que salga Hernán Condori para apoyar la confianza

“Están todos los fraudistas. Durante varios fines de semana se dedicaban a gritar fraude y ahora gritan vacancia (…) Fraudistas con agenda propia y gente histérica que ve comunistas hasta debajo de las piedras no van a juntar a grandes mayorías que sí están muy molestas y sí quieren que se vaya Castillo”, precisó.

El reemplazo de Silva

El pasado viernes 4 de marzo, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento del reemplazo de Juan Silva, quien renunció al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) antes de ser censurado por el Congreso.

Nicolás Bustamante, antes de asumir la cartera de Transporte y Comunicaciones, era el secretario general de Silva. El nuevo ministro nació en Chota, Cajamarca, es abogado de profesión y no posee ninguna experiencia en este sector.

“Si no eres chotano, no eres nada. Este señor también está involucrado en las cosas que ha hecho el señor Juan Silva, las cuales ya están bajo investigación penal porque se sospecha colusión en contratos (…) Es el clon del otro. Aquí no pasa nada, Silva no se ha ido”, expresó.

RMP aclaró que esto ameritaría que el Congreso de la República no otorgue el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres, quien acudirá este 8 de marzo ante el Pleno para presentar el plan de lineamiento del Gobierno.

“Mañana le van a dar la investidura al gabinete de todas maneras”, advirtió.

Por último, se refirió a un tuit de la cuenta oficial de la Presidencia del Perú donde se comunicaba que Castillo Terrones instaba a los actores políticos a que “se reconozca a la educación como un derecho fundamental y un sector en el cual se tiene que invertir”.

La conductora de LR+ recordó que la Constitución ya reconoce a la educación como un derecho fundamental. Según el Capítulo II del Título I: Derechos fundamentales de la persona (del artículo 3 al 18), “la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias”. Además, señala que “en las instituciones del Estado, la educación es gratuita”.

“¿Podrían educar al presidente y educar a su oficina? Que le pasen un papelito diciéndole que ya es un derecho fundamental”, ironizó.