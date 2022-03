Castillo: “Esperamos que tanto el Congreso como el Ejecutivo hablemos un solo lenguaje”

El presidente Pedro Castillo hizo un llamado a los congresistas, a fin de que manejen una agenda consensuada con el Ejecutivo, para poder trabajar en favor de la ciudadanía. Así lo dijo este lunes 7 de marzo, durante una actividad en el distrito de Catache, en la provincia cajamarquina de Santa Cruz y previo a que el gabinete solicite el voto de confianza a los legisladores.

“ Esperamos que tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo hablemos un solo lenguaje. En eso estamos claros ”, expresó el jefe de Estado, acorde a un comunicado de Palacio.

Como se informó, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, envió un oficio para dar a conocer al primer ministro, Aníbal Torres que el 8 de marzo estarán dispuestos a recibir al Consejo de Ministros en el hemiciclo, a fin de escuchar sus planes de trabajo y decidir si se le otorga o no la confianza.

PUEDES VER: Revocan detención domiciliaria contra Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur

“ Queremos decirle al ministro (Aníbal) Torres que aquí estamos, que queremos seguir reuniéndonos para definir acciones de consenso . Seamos respetuosos con el otro y démosle un respiro al Perú”, indicó en su momento la parlamentaria de Acción Popular.

Castillo no encontró al alcalde de Catache

Por su parte, Castillo Terrones manifestó que llegó a Catache para reunirse con el alcalde y conocer las necesidades de la población. Sin embargo, le dijeron que no se encontraba en la municipalidad.

“He querido encontrar al señor alcalde, pero me dicen que no está. No obstante, he pedido que nos alcance el requerimiento que tiene este pueblo. Nuestro estilo de trabajo es llegar sorpresivamente a los pueblos para ver si las autoridades están o no trabajando ”, expresó.

El presidente estuvo acompañado en esta actividad protocolar por el ministro de Defensa, José Gavidia, de Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, y de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, y sobrevoló las zonas afectadas por las lluvias en la región Cajamarca.