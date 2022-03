Propietario de casa en Sarratea niega pedido a Bruno Pacheco de interceder ante Sunat

El dueño de la vivienda en el pasaje Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez Sánchez, negó haber solicitado a el exsecretario presidencial Bruno Pacheco que interceda ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para beneficiarse en negocios de litio y mercurio.

El empresario cajamarquino aclaró que su trabajo está relacionado a la importación de equipos médicos y construcción de casas antisísmicas; sin embargo, la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, manifestó ante la fiscalía que en setiembre del 2021 escuchó una discusión entre el presidente Pedro Castillo y el exsecretario general del Despacho Presidencial en la cual debían atender un pedido de Sánchez.

“Esa es otra mentira. (...) no conozco al señor [Luis] Vera [jefe de la Sunat]. Nunca lo he visto. Va a tener que comprobarlo la señora Karelim y cuando no muestre las pruebas, voy a tomar las cartas en el asunto”, dijo el empresario al programa Punto Final.

Sánchez descartó tener algún vínculo con Karelim López, a quien solamente ha “visto por televisión” y también rechazó relación alguna o vínculo amical con Bruno Pacheco.

“No es mi amigo. No lo he visto mucho. En algún momento se cruzó en campaña, luego lo nombraron secretario en Palacio de Gobierno. No me une ningún lazo de amistad”, añadió.

Los negocios del MTC

En su declaración a la Fiscalía, López Arredondo dejó entrever que la casa de Breña habría sido el local donde presuntamente se realizaban las negociaciones de la organización criminal enquistada en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Respecto a esta situación, Alejandro Sánchez mencionó que existieron dos personajes del partido Perú Libre que también contaban con la llave del predio, además del presidente Pedro Castillo.

“Eran personas del partido, que no los puedo identificar que de alguna manera vigilaban. Los sobrinos del presidente no [tenían la llave], personas conocidas llaman al intercomunicador y mi señora madre los dejan entrar. Mi único delito es ser amigo del presidente y haberle dado posada aquí a un paisano, a un amigo”, finalizó.