Jorge Montoya: “Mañana presentamos la moción de vacancia con las firmas que tengamos”

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que este martes 8 de marzo a las 9.00 a. m. presentarán la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, con las firmas que logren recolectar hasta ese momento. En ese sentido, el legislador aseguró que el documento con esta iniciativa ya cuenta con 40 rúbricas actualmente.

“En el transcurso del día se van a ir sumando. Ayer estaban las oficinas cerradas y la firma electrónica requiere de asistencia para hacerlo. Me imagino que hoy empezarán a firmar los que deben hacerlo. Necesitamos 26 y las tenemos hace más de una semana”, señaló en diálogo con Canal N.

“ Mañana las 9 de la mañana estamos presentando la moción con las firmas que tengamos (...) Desde la semana pasada ya tenemos las 40 firmas ”, agregó Montoya.

Por ello, aclaró la publicación que realizó en sus redes sociales el último domingo, donde escribió que aún necesitaba 12 rúbricas para presentar la iniciativa contra el mandatario. De este modo, explicó que se refería a que faltaba dicha cifra para llegar a las 52 .

Asimismo, el legislador de Renovación Popular hizo un llamado a los parlamentarios que señalaron que iban a colocar su firma en el documento que busca la destitución del jefe de Estado y que aún no lo han hecho.

“Los congresistas están asumiendo una gran responsabilidad para cumplir con sus votantes. Deberían decidirse y decir de una si van a firmar o no van a firmar, pero no seguir en la ambigüedad”, sostuvo.

Sobre voto de confianza

En relación a la cuestión de confianza que solicitará el gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres este martes en el Pleno del Congreso, Jorge Montoya reafirmó que la posición de Renovación Popular es en contra.