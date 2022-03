Heidy Juárez sobre reunión con Pedro Castillo en Sarratea: “Ha sido un error”

Error. La congresista Heidy Juárez de Alianza para el Progreso (APP) lamentó haber ido a la casa de Sarratea, en Breña, para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, en julio del año pasado. Esto, luego de un reportaje emitido en Panorama, donde se reveló el encuentro de Juárez con Castillo tres días antes que este último jurara como jefe de Estado.

“ Ha sido un error y lo voy a asumir hidalgamente como todas las cosas que hice en la vida . Soy un ser humano y en ese momento no vi ningún aspecto de malicia. Nada, absolutamente nada de lo que pueda pasar después. No tengo una bola de cristal para evitar lo que va a pasar. Le puedo decir a la población en su conjunto que ha sido un error y asumo mi responsabilidad”, manifestó en diálogo con canal N este lunes.

En ese sentido, la legisladora mencionó que habló con César Acuña, líder de APP, quien desconocía del tema. “ Aquí no tiene que ver el partido ni César Acuña , a él le agradezco que me diera la oportunidad como mujer de postular con el número 2. Ya daré mis descargos, conversaré con mis colegas y aclararé las cosas”, añadió.

Por otro lado, Heidy Juárez se refirió a Fritz Moreno Cossio, hombre involucrado en dos asesinatos a sangre fría años atrás y quien manejó el auto que la llevó hasta la casa de Sarratea, en Breña.

“ No lo conocía. No sabía (de sus antecedentes) . Él (Fritz Moreno) fue el chófer de Víctor Romaní a quien sí conozco desde el 2018, él es un dirigente y líder político. Él es la persona que puede dar explicaciones sobre eso. En mi caso, yo no tengo movilidad aquí en Lima, eso lo voy a subsanar para evitar problemas”, expresó.

Fritz Moreno Cossio fue sindicado, por el exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos, de ser el presunto financista de la muerte de su hijo Carlos Enrique Burgos Gonzáles el 2014. Además, fue involucrado en la muerte de Luis Fernando Moreno, alias ‘Nene Malo’ , un delincuente acribillado por sicarios en la bajada de Armendáriz, en Miraflores, el 2017.

Según informó Panorama, el mismo Fritz Moreno arribó a la casa de Sarratea en Breña conduciendo un auto donde iba también Heidy Juárez, quien en un primer momento dijo desconocer a Fritz Moreno Cossio, pero luego admitió que fue ella quien le tomó la fotografía con Pedro Castillo.