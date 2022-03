Darwin Espinoza asegura que Maricarmen Alva lo presiona a votar por la vacancia

El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular denunció que dentro de su bancada existen presiones para que sus miembros apoyen una posible moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. El legislador señaló que recibe llamadas telefónicas que buscan intimidarlo.

“ Hay presión y bastante hacia mi persona, como también a otros congresistas, para tomar una posición”, dijo Espinoza en diálogo con RPP este lunes.

De acuerdo con el parlamentario acciopopulista, viene siendo presionado con argumentos que van desde evitar un posible golpe de Estado hasta que se podría avecinar un posible cierre del Congreso, tal como pasó en 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra.

“Exigiendo que se vote por la vacancia, que cuidemos el Congreso, que nos van a dar golpe de Estado, que pasado nos cierran, que hay información de que nos van a cerrar , que llevemos atún, que vayamos en ropa cómoda… de esa manera tratan de azuzar para tomar posiciones distintas a la que estamos pensando”, expresó.

El legislador por Áncash aseguró que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, es quien se ha encargado de llamarlo a él y a otros colegas con la misma finalidad de respaldar una eventual moción de vacancia.

“La única que ha llamado a decirme, y no solo a mí, sino a otros, ha sido la presidenta del Congreso”, manifestó.

Sobre la moción de vacancia que ha sido impulsada por la bancada de Renovación Popular, Espinoza manifestó que no se le ha hecho llegar el documento para que incluya su firma. También aseguró que estuvo con descanso médico hasta el último viernes, por lo que no se encontraba al tanto de dicha iniciativa.

En ese sentido, precisó que no considera pertinente una vacancia presidencial en este momento, por lo que, si se le pidiera incluir su rúbrica, se negaría.

Espinoza niega ser parte de ‘Los Niños’

El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular anunció que defenderá su honor de quienes pretendan vincularlo con el denominado grupo ‘Los Niños’, quienes —según testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López— serían un grupo de cinco parlamentarios acciopopulistas que seguirían ciegamente las órdenes del presidente de la República, Pedro Castillo. Anunció cartas notariales para quienes lo señalen sin pruebas.

PUEDES VER: Pedro Castillo se reunió en Sarratea con hombre involucrado en asesinatos

“La señora Karelim López no ha mencionado mi nombre, yo he accedido a parte de su declaración y solo ha dado nombres de dos congresistas. Yo no sé de dónde han sacado mi nombre, que yo pertenecería a un grupo llamado ‘Los Niños’. (…) Yo estoy cursando cartas notariales a aquellos irresponsables que, sin saber o tener un sustento, me sindican como parte de una supuesta organización criminal”, declaró a Canal N.