Alex Paredes sobre posible moción de vacancia a Castillo: No hay pruebas de incapacidad moral

El congresista de la bancada de Perú Libre Alex Flores se pronunció sobre la eventual presentación de moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, a iniciativa de la agrupación parlamentaria de Renovación Popular, con el apoyo de Fuerza Popular y Avanza País. El legislador aseveró que no existen pruebas de incapacidad moral para destituir al mandatario.

“ ¿Cuáles son las pruebas de la incapacidad moral? No las tienen, solo se argumentan dichos y a mí me parece lamentable porque esto me parece una experiencia negativa para quienes venimos del magisterio porque nosotros enseñamos valores”, señaló en diálogo con Canal N.

“Acá no es posible decir que estamos en el escenario político y hay que hacer un juicio político. Ese control político terminó con el exministro de Educación Carlos Gallardo. Bajo ese ribete de control se utilizaron falacia y mentiras para sacarlo”, agregó.

PUEDES VER: Propietario de casa en Sarratea niega pedido a Bruno Pacheco de interceder ante Sunat

En ese sentido, Paredes Gonzales señaló que mientras los motivos para la presentación de esta moción estén sustentadas en el estado de derecho y en el ordenamiento jurídico, no hay problema. Sin embargo, recalcó que en esta ocasión se hacen “invenciones” para sacar adelante esta iniciativa.

“ Los derechos humanos son suscritos por nuestro país. ¿Cómo queda la presunción de inocencia? ¿O basta que una persona diga ‘tú eres’ o ‘tú hiciste’?”, cuestionó el congresista de Perú Libre.

Firmas para la moción de vacancia

El último domingo 6 de marzo, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que la moción de vacancia contra el jefe de Estado aún no contaba con las firmas necesarias para ser presentada al Congreso.

PUEDES VER: Ética verá este lunes 7 denuncia contra Carlos Zeballos por despedir a trabajadora embarazada

“Son casi la 2 p. m. del domingo 6 de marzo y aún faltan 12 firmas para poder presentar la moción de vacancia y sentar en el Congreso al señor presidente Castillo para que rinda cuentas al país”, escribió en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, este lunes en conversación con Canal N, aseguró que durante el día se irán sumando más rúbricas al documento para finalmente ponerla a trámite en el Parlamento y lograr que Pedro Castillo acuda a responder al hemiciclo de la institución.