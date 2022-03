¿Es posible la unidad de la izquierda en estas elecciones 2022?

Hace unos días, la actual ministra y congresista Betssy Chávez nos confesaba que con Verónika Mendoza, Indira Huilca, Tania Pariona, Marco Arana, el mismo Guido Bellido podría tener algunas diferencias... pero no divergencias. “Algunos pueden ser un poco más liberales, otros más conservadores, pero son gente de izquierda, eso es importante, hay un asunto histórico de por medio”. Es decir, sostiene que siempre tendrá más coincidencias con ellos que con un personaje como, por ejemplo, Jorge Montoya.

Y aunque no todos en la izquierda piensan así, sobre todo en Perú Libre, la reflexión de Chávez abre la pregunta: ¿existe la posibilidad de una unidad de las fuerzas de izquierda en el futuro próximo, es decir, en las elecciones del 2 de octubre?

¿Aún es posible tras la dura salida del gabinete de Mirtha Vásquez, Avelino Guillén, Pedro Francke, Hernando Cevallos, Gisela Ortiz y Anahí Durand?

El costo de una coalición

El politólogo Paolo Sosa recuerda que el gobierno de Castillo fue, al inicio, una nueva oportunidad para la unidad de la izquierda. “Pero Perú Libre tuvo menos incentivos para procurar esa unidad y buscó imponer sus reglas. Por eso, si había una posibilidad de presentar una candidatura conjunta en estas elecciones, se ha caído ya. Si a nivel ministerial fue difícil que se pongan de acuerdo sobre quién iba a asumir carteras, la repartija de puestos por elección será más fuerte a nivel local, habrá más pelea por quién va al frente, quién es primero de lista, etc. Juntos por el Perú tendría que claudicar a sus agendas, a sus liderazgos locales”.

A Sosa todo le hace pensar que PL va a ir por la suya y JP lo hará por su lado, probablemente con Nuevo Perú. “No veo una gran coalición de la izquierda para estas elecciones”.

Además, figuras principales de PL como Bellido, Cerrón, han criticado severamente a lo que llaman “caviares”. Se han manifestado y distanciado de los liderazgos nacionales de JP, Nuevo Perú y otras agrupaciones, en contra de Mendoza, Huilca, Glave, etc. “Sería muy costoso para estos grupos someterse a los caprichos de PL pese a los insultos recibidos. Y creo que PL no va a soltar sus cupos tan fácilmente. Por cierto, PL se arriesga a ir con el membrete de ‘partido de gobierno’, no creo que salga bien de esa apuesta”.

Posibilidades en Lima

Cargar con los errores del Ejecutivo y las contrarreformas del perulibrismo en el Congreso serán factores para decidir cómo afrontar los comicios. Lo ha advertido el sociólogo Juan Luis Dammert: “El Gobierno está cometiendo atropello tras atropello sin ningún pudor. El costo a futuro para cualquier proyecto de izquierda será muy alto”.

También la politóloga Paula Távara opina que la izquierda pagará las consecuencias del gobierno de Castillo. “Creo que sobre todo en Lima hay muy pocas posibilidades para la izquierda debido a ese trasvase de la idea ‘lo que hay en el gobierno, no lo quiero’. Si ya antes había poco espacio para una figura de izquierda, ahora parece menos probable. Incluso figuras como Huilca no están teniendo en las encuestas mayor relevancia”.

Távara lamenta que la campaña de desprestigio hacia la izquierda haya sido muy fuerte porque “hubiera sido mejor una competencia programática” para definir un proyecto de ciudad. Agrega: “Hay candidaturas como López Aliaga o Combina que no están hablando cómo hacer políticas para la ciudad, sino de cómo hacer frente al comunismo del Gobierno”.

También ve difícil que una alianza se concrete y observa que PL se está preparando muy fuerte y durante meses para los comicios. “Probablemente será la apuesta más fuerte de ese partido por ganar un espacio. Las regionales y municipales van a ser como otra vuelta de las elecciones”.

Izquierda “no gobierna”

En la izquierda, sin embargo, no todo es pesimismo. Para el exministro Hernando Cevallos aún hay un vacío ante el descenso de Castillo y el desprestigio de la derecha. Dice: “Ese vacío lo puede llenar la izquierda, que aún no está gobernando”.

“La izquierda debe reagruparse y no dejar que la presión de la derecha le quite banderas o la haga entrar en pesimismo político. Acá en el país no se ha aplicado ni ha fracasado un programa de izquierda. Ni Castillo lo está aplicando”.

“Ese vacío lo puede ocupar la derecha u opciones populistas, incluso de extrema derecha. Por eso la izquierda debe ir a la salida unitaria. La gente sigue esperando que la izquierda lleve adelante un programa de cambios, con Castillo o sin Castillo”. ❖

Glave, Huilca, Chávez... son voceadas

A nuestro llamado, Marisa Glave afirmó que hoy se encuentra alejada del tema electoral y más enfocada en el activismo ciudadano y de género, comentó no sentirse todavía una candidata al municipio limeño.

También Indira Huilca descartó ser aún precandidata o candidata y pidió que Lima no sea “premio consuelo” o “trampolín al 2026″. Consideró esencial un frente que convoque a “organizaciones ciudadanas y populares que aún en pandemia luchan por una ciudad justa, salud, espacio público, vivienda, transporte dignos”.

En el Partido Magisterial algunos mencionan como posible candidata a Betssy Chávez.

En Perú Libre

Puertas. Uno de los principales precandidatos para la alcaldía de Lima en Perú Libre, Yuri César Castro Romero, dice que, de ganar las internas, no tendría problemas en convocar a otras izquierdas. “Las puertas siempre van a estar abiertas y no solamente para la izquierda”.

No tiene. El conductor del programa ′Palabra de maestro′ y asesor de Comunicaciones de Castillo afirmó al portal Sudaca no tener ningún problema con Verónika Mendoza ni Nuevo Perú.

Reacciones

Paula Távara, analista política

“Perú Libre no es el partido de Castillo, es el de Vladimir Cerrón, que ha sido sumamente crítico y confrontacional y tiene una relación áspera con esta izquierda a la que él llama caviar”.

Paolo Sosa, analista político

“La izquierda tiene que luchar con varias imágenes negativas que se han ido construyendo. Primero, la gestión de Villarán y luego la gestión de Castillo, que genera mucha insatisfacción, sobre todo en Lima”.