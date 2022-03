Congresistas esperan que salga Hernán Condori para apoyar la confianza

Varios congresistas esperan que el ministro de Salud, Hernán Condori, sea destituido para respaldar con sus votos que el Poder Legislativo otorgue la confianza al gabinete ministerial, requisito para que este subsista. Las posibilidades de que el propio Gobierno lo retire o que el Parlamento lo censure están en el cálculo de los legisladores.

Hasta ahora, solo hay 45 votos asegurados a favor de que el Congreso dé la investidura al equipo que encabeza el primer ministro, Aníbal Torres. Estos respaldos vienen de Perú Libre, Perú Democrático y Somos Perú, que suman 44 votos, y la posible adhesión de Roberto Sánchez, legislador de Juntos por el Perú y ministro de Comercio Exterior y Turismo.

El Poder Ejecutivo necesita 66 votos a favor para obtener la confianza del Parlamento. Si no los consigue, tendrá que cambiar este equipo.

Evidente rechazo

Contra la confianza, se calculan al menos 47 votos de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, los integrantes del Partido Morado y del legislador Carlos Anderson, de Podemos Perú, que se ratifica en esa posición. Aunque los fujimoristas y los de Avanza País no tienen decisión oficial, se les cuenta en contra.

“Fuerza Popular no ha tomado aún una decisión, siempre vota en bloque; sin embargo, muchos de nuestra bancada ya tienen posición. Creo que el Gobierno no merece un voto de confianza. No he escuchado a colegas de bancada que estén pensando darlo, bastante imposible”, dijo el congresista Eduardo Castillo, portavoz alterno de los ‘naranjas’ en Canal N.

“En mi caso no voy a dar el voto de confianza porque pienso que no están los funcionarios idóneos. La bancada aún no se reúne, pero he escuchado varias voces que tienen la misma posición”, anotó el legislador Diego Bazán, vocero alterno de Avanza País, en la misma estación.

Acción Popular y Alianza para el progreso (APP) otra vez pueden inclinar la balanza. José Arriola y Freddy Díaz, voceros alternos de las agrupaciones, respectivamente, comentaron a título personal que las posiciones actuales dentro de sus equipos están divididas: mitad a favor y la otra mitad en contra. Por lo que en ese escenario, se sumarían al menos siete votos a favor y ocho en contra por cada agrupación.

No obstante, en ambos grupos, la salida del ministro Condori ayudaría a sumar votos a favor de la buscada confianza.

“ Si esos planteamientos él (Castillo) los toma en cuenta, no habría inconveniente en que se le dé la confianza. De no ser así, el premier no la va a tener fácil”, comentó Arriola sobre los pedidos de su grupo que incluyen que se retire a Condori.

“Si pudiera ocurrir alguno de los cambios que se ha solicitado, creo que sumaría en esa línea (a favor). Creo que no solo APP, sino otras bancadas estarían cambiando tal vez el punto de vista que estaban tomando hasta el momento”, adujo Díaz.

Su compañero Eduardo Salhuana, vocero titular de APP, reconoce que, sin Condori, en su bancada disminuiría la tendencia a votar contra la confianza. “Teníamos entendido por varias fuentes que el ministro de Salud sería removido. Queremos ver si se va a cumplir o no, y qué otro cambio se puede dar”, dice por su parte el apepista Segundo Acuña.

Evaluaciones. En el Parlamento, Acción Popular y APP pueden inclinar la balanza. Foto: Félix Contreras/La República

Factor Perú Libre

Empero, Condori es de Perú Libre y defendido por Vladimir Cerrón, líder de ese partido. La congresista Silvana Robles, vocera alterna de los perulibristas y considerada una cerronista, aduce que si Condori es retirado, su agrupación continuaría apoyando la confianza para el gabinete ministerial.

Su compañero Edgar Tello, de Perú Libre, pero identificado con el bloque magisterial, coincide en esa misma postura. “En bancada, tanto Perú Libre como el bloque magisterial, hemos acordado dar el voto de confianza al gabinete. Si sale o no sale Condori, hemos acordado dar la confianza”, adujo.

Enrique Wong, de Podemos, señaló que su bancada definirá su posición hoy, pero que hay mayor posibilidad de dar la confianza. Condori era un escollo.

Censura en la mira

En el Parlamento se evalúa la posibilidad de debatir la moción de censura contra Condori en el pleno del martes en la mañana, antes del debate del voto de confianza. Según Arriola, una bancada lo propondría hoy en la Junta de Portavoces. La decisión dependerá de la Mesa Directiva y los voceros.

Hay controversia sobre este procedimiento. No obstante, si se llega a este escenario, se complicarían los plazos para el gabinete Torres porque se requeriría la presencia de los 19 ministros, según advierten especialistas.

Hoy sigue la expectativa sobre los votos para la confianza que será debatida mañana.

Censurar sin interpelar en controversia en Parlamento

Hoy la Junta de Portavoces del Congreso se debe reunir para discutir sobre el pedido de censura al ministro de Salud, Hernán Condori. La moción de censura es un procedimiento establecido por la Constitución para que el Congreso sancione a un ministro y fuerce su dimisión.

Sin embargo, el reglamento del Congreso establece que la moción de censura puede presentarse luego de la interpelación o de la concurrencia del ministro al Parlamento para informar, debido a su resistencia para acudir, tras un debate en el que intervenga este por su voluntad y ante la ofensa al Congreso o a sus miembros.

No obstante, algunos especialistas consideran que estos supuestos no son requisitos o actos previos necesarios obligatoriamente para la presentación de una moción de censura.

Si la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces deciden que es válido debatir la moción de censura presentada contra Condori, esta pasaría al Pleno. Si allí se ratifica una posición de rechazo al ministro mayoritaria, el gabinete perdería un integrante ad portas de pedir la confianza.