Anderson: Es ridículo considerar que quien no firma la moción de vacancia es un traidor

El parlamentario por Podemos Perú Carlos Anderson anunció que sí firmará la moción de vacancia impulsada por la bancada de Renovación Popular. En ese sentido, cuestionó a aquellos colegas que critican a quienes han decidido no respaldar dicha iniciativa.

Desde los exteriores del Congreso, el parlamentario exhortó a los demás legisladores de oposición (Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular) que respeten la decisión de sus colegas.

“Mi voto nunca ha estado en duda, pero creo que es importante no caer en el juego divisorio de considerar que el que no firma (la moción) es un traidor a la patria , eso es ridículo”, declaró.

“Se debe respetar a quienes deciden no firmar la moción. Lo mío está bien claro, pero eso no me lleva a criticar a quienes no lo hagan”, añadió.

Anderson señaló que espera que la moción de vacancia llegue a reunir las 52 firmas necesarias para ser admitida a debate, y así el presidente Castillo acuda al Parlamento para responder por los cuestionamientos sobre su gestión.

“ Debemos asegurar que haya el suficiente número de votos para que el presidente venga , esa es la visión. El presidente no puede seguir jugando a las escondidas”, manifestó.

Más adelante, el congresista confirmó que no dará el voto de confianza al gabinete presidido por el exministro de Justicia Aníbal Torres.