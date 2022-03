Carlo Angeles: “Queremos construir una candidatura sobre la base de la representación ciudadana”

Las elecciones internas en el Partido Morado para determinar quién participará de los comicios municipales y regionales serán este 15 de mayo, y el actual regidor Carlo Angeles ha decidido postular como precandidato. En ese sentido, ofrece combatir la inseguridad ciudadana, mejorar el transporte público y lograr que Lima sea una territorio sostenible.

Asimismo, opinó sobre el Gobierno del presidente Pedro Castillo, y dijo que cree en que aún está a tiempo de rectificar sus errores, pero, en caso no lo hiciera, debe dar un paso al costado, junto con los miembros del Congreso.

¿Por qué decide postular en las internas para tentar la alcaldía?

Hemos decidido postular porque, desde el rol que me ha tocado ejercer como regidor, hemos visto gran parte de los problemas de Lima, desde el transporte -que yo sé que ya no es una competencia directa de la Municipalidad de Lima, pero que tiene injerencia a través de la ATU-, la lucha contra las mafias, contra la inseguridad ciudadana y el cuidado de los espacios públicos. He tenido la oportunidad y el honor de decir que he liderado muchas luchas vecinales que han ido contra intereses mobiliarios que podrían haber hecho un enorme daño al ecosistema de Lima. El motivo por el cual decido lanzarme es precisamente porque es el momento de llevar estas luchas desde el consejo a la parte ejecutiva y, sobre todo, a la agenda pública.

PUEDES VER: Montoya asegura que solo ha conseguido 40 firmas para moción de vacancia contra Castillo

¿Sabe contra quiénes se enfrentará en las internas?

De momento hay un grupo de precandidatos. Entiendo que la única que estaría quedando es la señora Cinthia Corrales.

De salir elegido, ¿qué planea ofrecerle a Lima en su candidatura?

Queremos construir una candidatura sobre la base de la representación ciudadana y, efectivamente, eso parte en esta primera instancia, de representar no solo al partido, sino también a los vecinos, y parte de lo que queremos impulsar es que la mayor cantidad de distritos estén presentes en el Consejo de Lima. Además de ello, mi candidatura se desarrollará en dos grandes puntos, uno de ellos es la seguridad ciudadana; la Municipalidad puede hacer muchísimo para combatir las mafias. Y en cuanto al segundo punto, creo que es importante resaltar la oportunidad que tenemos de ser una ciudad sostenible y esto parte por muchas aristas, pero un compromiso que asumiré como candidato a la alcaldía de Lima será que, en mis cuatro años de gobierno municipal, se puedan sembrar 2 millones de árboles en todo Lima Metropolitana, especialmente en las zonas con más déficit de árboles, como lo son Comas, Independencia o Carabayllo.

¿Qué opina del Gobierno de Pedro Castillo?

El Gobierno del presidente Pedro Castillo ha tenido un mal manejo de las expectativas que generó, y eso se debe a las pésimas designaciones que ha ido realizando a los funcionarios de confianza. Creo que el presidente le ha dado la confianza a personas equivocadas, y eso a conllevado a que su imagen y la del Gobierno lleguen al punto de una desaprobación tan alta como la que tiene ahora, a menos de un año de haber iniciado su mandato.

¿Cree que debería renunciar, ser vacado o considera que aún puede rectificarse y completar sus años de gobierno?

Opino que todavía tiene oportunidad de rectificarse y que, si no lo hiciera, él debe, necesariamente -y según la desaprobación (de la gente) en el marco de que esta siga creciendo- evaluar una renuncia, y que eso conlleve a una convocatoria a elecciones generales.

¿Cuál es la situación de Julio Guzmán en el Partido Morado?

El señor Julio Guzmán ya no tiene ningún grado de relacionamiento formal con el partido, más allá del rol que tuvo en su momento como miembro fundador y candidato a la presidencia, pero en la actualidad no ejerce ningún rol directivo, ni su militancia de manera activa.