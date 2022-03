Ántero Flores-Aráoz: “Tengo 80 años y pretenden que vaya preso 33, no viviría para contarlo”

Ántero Flores-Aráoz, extitular del Consejo de Ministros, se presentó este martes en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, en la cual revisaron la denuncia constitucional planteada por el Ministerio Público contra él, el expresidente de facto Manuel Merino de Lama y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las manifestaciones de noviembre de 2020.

En su presentación, Flores-Aráoz recordó que ocupó diversos puestos en el Estado y aseveró que no puede permitirse tener este ”manchón”. Por tal, enfatizó que no le parece justa la sanción que plantean imponerle.

“Solo pedimos que sean justos. Es un honor haber pertenecido al Congreso, haber presidido el Consejo de ministros y ejercer otros cargos con honor, transparencia, sin líos, sin problemas, sin ninguna queja. Este manchón no lo puedo permitir porque no lo merezco. Tengo 80 años y pretenden que vaya preso 33. No viviría para contarlo, esto es un absurdo ”, manifestó.

En otro momento, el ex primer ministro aseguró que durante su breve paso en el régimen de Merino de Lama acudió a la Policía para instarla a que respeten los derechos humanos durante las protestas de 2020.

“Voy a presentar una grabación en donde demostraré que fui a la Policía a invocar que se respeten los derechos humanos, los cuales también tiene la Policía”, señaló.

Manuel Merino: “Somos defensores de los derechos humanos”

Pese a los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de las decenas de manifestantes que resultaron heridos a manos de la Policía, en las marchas de noviembre de 2022, Manuel Merino, en la misma sesión de la SAC, dijo que durante su Gobierno de facto fueron defensores de los derechos humanos.

PUEDES VER: Moción de interpelación al ministro Yldefonso se debatirá este martes en el Pleno del Congreso

“ Más allá de la defensa de los derechos humanos, que nosotros somos asiduos defensores de los derechos humanos , el Ministerio Público no ha hecho una investigación legítima sobre quiénes mataron a los jóvenes, no hay una investigación sobre las personas que azuzaron las marchas”, declaró.

“Me acusan por omisión porque no pude prever que esto iba a pasar, es una burla por parte del Ministerio Público. Nosotros que hemos estado defendiendo los intereses de todos los peruanos. No han hallado argumentos para acusarnos, nos violan un derecho fundamental”, agregó.