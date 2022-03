Zamir Villaverde, empresario cercano a Pedro Castillo, estuvo preso por asalto con arma de fuego

El empresario Zamir Villaverde, sindicado por Karelim López como el brazo operativo encargado de repartir obras en el Gobierno del presidente Pedro Castillo, estuvo preso en el 2007 por un asalto a mano armada en el restaurante Donatello, ubicado en Miraflores, de acuerdo a atestados policiales a los que tuvo acceso La República.

En efecto, Zamir Villaverde, empresario cercano a los hijos y los sobrinos de Pedro Castillo, según el testimonio de Karelim López a la Fiscalía, fue detenido por los efectivos de la Policía tras una persecución donde se logró capturar a cuatro hombres, entre ellos el mencionado Zamir Villaverde.

El parte policial menciona que Marco Antonio Zamir Villaverde García estuvo involucrado en una balacera a quemarropa contra el sereno Martín Chávez Álvarez, quien puso resistencia al asalto.

PUEDES VER: Karelim López también se habría reunido con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno

Asimismo, en el atestado policial, revelado por este medio, se lee cómo los asaltantes llegaron a la cuadra 10 de la avenida Pardo en Miraflores y que tres de ellos ya se encontraban en el restaurante Donatello.

En ese momento, dice el parte, había una camioneta 4x4 de color oscuro que se daba a la fuga rápidamente. Desde su interior, sujetos comenzaron a disparar, lo cual inició una persecución en el mencionado distrito.

De acuerdo al documento, al momento de la detención de Villaverde, este llevaba consigo droga. Por este motivo, Zamir Villaverde fue condenado a 10 años de cárcel en el 2009 por el delito de robo agravado.

Parte Policial demuestra el pasado criminal del empresario Zamir Villaverde, cercano a Pedro Castillo. Foto: documento

Parte Policial demuestra el pasado criminal del empresario Zamir Villaverde, cercano a Pedro Castillo. Foto: documento

Parte Policial demuestra el pasado criminal del empresario Zamir Villaverde, cercano a Pedro Castillo. Foto: documento

Parte Policial demuestra el pasado criminal del empresario Zamir Villaverde, cercano a Pedro Castillo. Foto: documento

Según la versión de Karelim López, Villaverde habría visitado en cuatro oportunidades Palacio de Gobierno y habría pagado los viajes al hijo de Castillo Terrones. Además, habría comprado un vehículo para Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado. No obstante, esto fue negado por el empresario.