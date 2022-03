Cerrón sobre marcha por la vacancia de Pedro Castillo: “Ha sido un verdadero fracaso”

El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció respecto a la marcha que se realizó el último sábado 5 de marzo para pedir la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. A través de sus redes sociales, Cerrón Rojas aseveró que dichas manifestaciones fueron un total fracaso por la importancia que se le había dado en los últimos días.

“ No lo digo con sentido de burla, pero la marcha de los golpistas o vacadores ha sido un verdadero fracaso, tomando en cuenta la magnificación mediática del fenómeno , no cuadra, no son directamente proporcionales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las marchas se realizaron en la víspera en las principales ciudades del país como Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura y Huancayo. En la capital peruana, los ciudadanos tomaron como puntos principales de concentración el Campo de Marte en Jesús María y la Plaza San Martín en el Centro de Lima.

Tuit de Vladimir Cerrón. Foto: captura

Asimismo, fue convocada por el colectivo Frente Democrático, un grupo opositor del Gobierno, y además contó con la presencia de congresistas, autoridades ediles y políticos que no están a favor de la gestión del jefe de Estado.

Durante las protestas donde se pedía la destitución del mandatario también se registró una serie de disturbios. En un momento, un grupo de manifestantes apristas, en el que se encontraba el excongresista Jorge del Castillo, pretendió invadir el espacio donde se encontraban simpatizantes del Castillo Terrones.

Presentarán moción de vacancia

El último viernes 4 de marzo, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que la moción de vacancia que impulsa su agrupación, junto a la de Fuerza Popular y Avanza País, se presentará este lunes o martes.