La Libertad: Martín Namay presentó precandidatura por APP a alcaldía de Trujillo

Con miras a participar en las elecciones internas del partido político Alianza Para El Progreso, el actual alcalde de La Esperanza, Martín Namay Valderrama, presentó su precandidatura a la alcaldía de la Municipalidad de Trujillo, por lo que competirá el 15 de mayo contra el actual burgomaestre de esta comuna, José Ruíz Vega.

“Trujillo quiere un político honesto, transparente, con experiencia en la gestión pública. En ese sentido, nos hemos preparado para asumir ese reto, 16 años en el distrito de La Esperanza nos da la capacidad de ser el próximo alcalde de la provincia”, expresó Namay durante su mitin de presentación en el Alto Trujillo.

La actual autoridad edil indicó que la población necesita más obras de desarrollo en esta provincia. “ La población está cansada de mucho show, se necesita cosas serias, decisiones serias. Construir colegios donde no los hay, poner agua y alcantarillado donde no los hay, pista al que le falta pista. Esas son decisiones y esa es la capacidad de gestión ”, detalló.

Uno de los temas que, según aseguró, estará en su línea de trabajo ante un eventual triunfo es la lucha contra la inseguridad que vive la ciudadanía en esta parte del país.

Acuña ratifica candidatura

César Acuña Peralta, presidente de APP y excandidato presidencial, estuvo presente en el centro poblado Alto Trujillo (El Porvenir), en donde ratificó que postulará al Gobierno Regional de La Libertad, declaró que quiere trabajar y no robar.

“Toda mi experiencia la pondré al servicio de La Libertad. Por si acaso, yo tengo trabajo y no quiero ser gobernador para ganar un sueldo, sino para servir al pueblo. Ustedes saben que yo no vivo de la política, así que no necesito robar ”, declaró a Nuevo Líder.