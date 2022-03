‘La fuerza de Castillo’: sobrino del presidente dirige portátil y organiza marchas a su favor

Así como el presidente Pedro Castillo tiene muchos detractores, también hay personas que continúan apoyándolo en su mandato. Es el caso de su sobrino Jaime Vásquez Castillo, quien se encarga de organizar las portátiles de las marchas a favor del jefe de Estado y junto a sus acompañantes se autodenominan ‘La fuerza de Castillo’.

Tiene 34 años y ha participado en la campaña electoral en los mitines del mandatario, y sale a protestar junto a la portátil que él convoca cada vez que hay alguna acusación contra Castillo Terrones.

Además, también forma parte del colectivo Frente Regional Callao Unidos como coordinador, y junto a ‘La fuerza de Castillo’ defienden al jefe de Estado con la logística necesaria.

“El Frente, cómo viene, somos gente que hemos apoyado en la campaña. De ahí, nace el Frente Regional Callao Unido, uno para defender la gobernabilidad, el soporte político porque sabemos que es un presidente del pueblo”, manifestó Jaime Vásquez a Cuarto poder.

Asimismo, manifestó su rechazo a la prensa, pues indicó que “difaman” a Pedro Castillo y que su familia “sufre” cuando ven esa información en los medios.

“Tengo unos tíos también que son campesinos y ellos son los que sufren y es lo que a mí me indigna, como esa parte de la prensa lo difaman, escandalizan, todo es escándalo . Después la corrupción, por años habido corrupción peor y no han hecho nada”, sostuvo.

Dinero para financiar movilizaciones provendría de polladas

Vásquez Castillo dio a conocer que el dinero para gestionar las movilizaciones de la portátil, así como para los polos y todo el material que se usa, lo gestionan mediante la realización de polladas.

“ Se ha hecho polladas. Recién hemos hecho una pollada hace 15 días y sacamos, más o menos cuatro mil soles ”, añadió.

El sobrino del jefe de Estado considera a su tío “un líder” y, por eso, afirmó que está dispuesto a defenderlo ante cualquier situación.

“Para mí, Pedro Castillo es un líder y como líder lo voy a respaldar como un ciudadano más, no como familia. Y como familia lo guardo en mi corazón, porque como tal, igual para una madre no hay un hijo malo y para la familia no hay una familia mala”, refirió.