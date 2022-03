Diego Bazán de Avanza País no dará el voto de confianza al gabinete ministerial de Aníbal Torres

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, adelantó que no dará el voto de confianza al gabinete ministerial que lidera Aníbal Torres este martes 8 de marzo por los cuestionamientos en varias carteras ministeriales. El legislador mencionó que si bien aún no se reúne su bancada política para tomar una decisión en bloque, su posición de negativa la comparten varios colegas de su grupo parlamentario.

“ En mi caso no voy a dar el voto de confianza, porque pienso que no están los funcionarios idóneos. La bancada aún no se reúne, pero escuchado varias voces que tienen la misma posición (….) La posición de Aníbal Torres es confrontacional hacia el Congreso”, dijo el parlamentario.

Diego Bazán cuestionó que el presidente Pedro Castillo todavía no realice modificaciones adecuadas en el gabinete ministerial de Aníbal Torres. En ese sentido, criticó que jure en el cargo de ministro de Transporte y Comunicaciones a Nicolás Bustamante, funcionario involucrado en presuntos actos de corrupción de la cartera que ahora dirige.

“No se ve ningún cambio en el gabinete ministerial. El último viernes, el presidente Pedro Castillo juró en el cargo de ministro de Transporte y Comunicaciones a Nicolás Bustamante, quien tiene cuestionamientos (….) Parece que el mandatario ya tiene claro que desea gobernar el país con personas de su entorno”, expuso Bazán de Avanza País.

Diego Bazán: “Los ministros no deben tener sentencias”

Bazán también criticó que el presidente de la República, Pedro Castillo, devolviera al Congreso la ley que establecía procedimientos para nombrar a ministros y viceministros de Estado, señalando que no cuenta con respaldo constitucional.

“No es posible que se observe la ley que estoy promoviendo. Las personas que estén como ministros no deben tener sentencias ni estar investigados por delitos de corrupción, menos estar ligados a delitos de apología de terrorismo. Entonces, creo que debe de haber una reflexión para que no se observe el proyecto”, sentenció el congresista.

El documento que fue remitido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), lleva las firmas de Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres.